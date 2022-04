Telekkönyvezték, javíthatják a Farm utcát

Befejeződött végre a sepsiszentgyörgyi Farm utca telekkönyveztetése, és neki lehet fogni a korszerűsítésének – jelentette be Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a helyi tanács legutóbbi ülésén.

A rossz állapotú Farm utca javítását több éve tervezi az önkormányzat, de mindeddig nem került rá sor; legutóbb a telekkönyvezésen akadt el a dolog, a József Attila és a Diófa utca közötti szakasz ugyanis részint a Szemerja-Görgő Közbirtokosság, részint magánszemélyek tulajdonában volt, akiknek ugyanakkora területet kellett máshol kimérni. Most azonban ez az akadály is elhárult, így a sokat halogatott modernizálás is el­kezdődhet.

A száraz időben poros, eső­ben-hóban sáros-latyakos, kövezett utca lakói már sokat panaszkodtak, többek között arra, hogy járdán sem tudják megközelíteni a házaikat, még az időnkénti kisebb egyengetések ellenére sem, mert az odaszállított kővel egyre emelkedett az úttest szintje, és a nagyobb esők után felteltek a kertek vízzel. (demeter)