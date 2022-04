A 2017-ben indított, a koronavírus-járvány miatt meghosszabbított, 2023-ig tartó CRED-programban országosan ötvenötezer, V–VIII. osztályban tanító pedagógust és tanítót készítenek fel a képességalapú új tantervek alkalmazására, az iskolát vonzóvá tevő módszerek elsajátítására, emellett a befogadóiskola-modell oktatási módszereinek útmutatóit is kidolgozzák a pályázat révén alkalmazott szakemberek, amelyek egy részét már miniszteri rendelettel jóvá is hagyta az oktatási tárca – tájékoztatta a jelen lévő iskolák igazgatóit és módszertani felelőseit Dan Liviu, a program egyik minisztériumi megbízottja. A megyeközponti Puskás Tivadar Szakközépiskola dísztermében tartott projektbemutatón főként falusi iskolák igazgatói és módszertani felelősök vettek részt, a program képzéseibe eddig közel háromszáz háromszéki tanító és háromszázötven gimnáziumi tanár kapcsolódott be. A pályázatismertetőt kiscsoportos tevékenység követte Mihaela Voinea, a brassói Transilvania Egyetem tanára irányításával, amelyen a résztvevők azt próbálták előrevetíteni, milyen lenne a hazai oktatás tíz év múlva, mi az, amin változtatni kellene, hogy a kor követelményeinek megfelelően oktassanak.