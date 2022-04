A röntgengép vásárlását dr. Kelemen András korábbi kórházmenedzser kezdeményezte, aki támogatást is szerzett a másfél millió lejes beruházáshoz: Ștefan Lucian, a Skat-Kart Kft. tulajdonosa magánszemélyként 166 ezer eurót adományozott, míg a Zarah Moden készruhagyár ezúttal 44 ezer euró támogatást nyújtott. Nemcsak a Siemens Luminos dRF Max márkájú gép került megvásárlásra, hanem többek között az ortopédiai műtő is teljes egészében megújult. Immár csípőműtéteket is lehet végezni. Nagy az érdeklődés a kézdivásárhelyi kórházban premiernek számító beavatkozás iránt, viszont az intézmény egyelőre nem szerepel a támogatott kórházak listáján. Ennek oka egyszerű: egy bizonyos esetszám után lehet ezzel élni, a folyamatot elindították ugyan, de egy ideig el fog tartani. Ez azt is jelenti, hogy például egy csípőforgó cseréjét a betegnek kell fizetnie, egy műforgó mintegy 2500 lejbe kerül – magyarázták.

Az átadáson a támogatók mellett – Bakk-Vitális Kinga Mária vezérigazgató a Zarah Moden készruhagyárat képviselte – jelen volt Bokor Tibor polgármester, dr. Szilveszter Szabolcs alpolgármester, illetve Fejér László Ödön sze­nátor is, aki szintén lobbizott a gép megvásárlásáért, a támogatóknak Canea-Kocsis András kórházmenedzser mondott köszönetet.

A céhes város elöljárója kifejtette: sok pénzt adnak idén is a kórháznak, ahol egyébként befejezés előtt áll a sebészet felújítása, megvan a pénz a járóbeteg-rendelő hatalmas összeget felemésztő kibővítésére is.