Takarítják a zabolai temetőt

A bokrok, fák eltávolításával egy gelencei szakcéget bíztak meg. Megfelelő felszerelés kellett ehhez a munkához, a cég az ágak darálását is elvégezte, a vastagabbakat pedig tűzifaként értékesítették, a község településein rászoruló családoknak juttatták el ingyenesen – magyarázta a polgármester.

Most új arculatot kapott a temető, de ezt meg is kell őrizni, ehhez pedig a sírtulajdonosok hozzájárulása is szükséges. Ha saját maguk nem fordítanak figyelmet a temető karbantartására, szükség lesz egy összeg befizetésére. A terv az, hogy az egyháznak fizessék ezt be, s ezért a pénzért bízzanak meg valakit, aki folyamatosan felel a temető rendben tartásáért – magyarázta Fejér.

A temetőben találtuk Szigyártó Nimród alpolgármestert. Egy erőgép munkáját vezette, épp a földben maradt gyökereket távolították el. Ha minden gazt eltüntetnek, elsimítják a terepet és fűvel vetik be. A temetőt körbeölelő utat is megjavítják, hogy a legtávolabbi pontját is meg lehessen közelíteni járművel – mondta az elöljáró.

Egy érdekességet is megtudtunk. A faluban beszélték, hogy a temetőben valahol egy német katona sírja is létezik. Most előkerült, ott volt a bozótosban, meg sem lehetett közelíteni. Megnéztük a napvilágra került sírkövet. Rudolf Klein nyugszik ott, 1881 és 1937 között élt – legalábbis ezt silabizáltuk ki a kopottas, homokkőből faragott síremlék feliratából. Szigyártó az itt nyugvó történetét is elmondta: a katona az első világháború után maradt itt, a Mikes grófok birtokán volt vadőr haláláig.