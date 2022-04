Remélhetőleg most az irányadó véleményformálók követelni fogják, hogy nálunk minden román állampolgárnak nemzetiségétől függetlenül adják meg a magyar állampolgárságot, hogy részt vehessenek a magyarországi választásokon, s ott is győzedelmeskedjék a demokrácia, ami nálunk már tökéletesen megvalósult. Azért, hogy Magyarországon a jó oldal győzhessen, az azon részt vevő románok aránya legalább akkora kell legyen, mint a 2020-as romániai választásokon: 31,84 százalék.

A román véleményformálók sajnálkozása szerint a rossz választás következtében Magyarország még jobban elszigetelődik Európától, sőt, még lengyel barátaik is. A lengyeleknek, bár jottányit sem változtattak demokrácia­tipró törvénykezésükön, az unió helyes ukrajnai viselkedésük következtében máris mindent megbocsátott, és pénzt is adnak nekik. A Fidesz miatt meg a magyar ellenzékre szavazókat is büntetik, mert a többség rosszul választott, és Ursula von der Leyen ismét bejelentette, hogy Magyarország nem kap egy árva vasat sem a beígért pénzekből. Jó lenne, ha a nekik oda nem adott pénzt Románia kapná, mert mi megérdemelnénk, bár az uniós illetékesek szerint nálunk is nagy a korrupció, de legalább az el nem lopott pénzek nagy részét nem költjük el, mint a magyarok, mert spórlósak vagyunk, és csak hatástanulmányokra, tervekre fordítjuk. A többit meg visszaadhatjuk az uniónak.

A G4 Media nevű médiafelület szakértője azon bucsálódik, hogy az ismét nyertes rossz Orbán és pártja nem akarja véghezvinni a Huxitot, Magyarország kivitelét az unióból, illetve a NATO-ból, és bár elítéli Oroszország ukrajnai háborúját, nem szidja eléggé Putyint, és képes elfogadni az olcsó gázt, s nem akarja eléggé szankcionálni Oroszországot. A magyarok ott csücsülnek az EU-ban, és fürödnek a NATO biztonságában, miközben megbénítják ezen szervezetek munkáját. Ráadásul cserébe a romániai magyar szavazóktól kapott „választási segítség” miatt (mert döntő többségünk a Fideszre szavazott) az a szörnyűség is megtörténhet, hogy a régi-új Fidesz-kormány folytatni fogja (mert ugyebár megígérte) agresszív beruházási és támogatási programjait az erdélyi infrastruktúrába, mindezt azért, hogy megerősítse a magyar nemzethez való tartozás érzését. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Bezzeg, ha az ellenzék nyerte volna meg a választást, akkor ilyen veszélyek nem fenyegették volna Romániát és Erdélyt. Milyen szerencse, hogy egyetlen általunk igazán szeretett más ország sincs (még olyan baráti sem, mint Amerika), amelyik ilyen erőszakos invesztíciós és segélyezési programmal fenyegetne. Ezért azok megérdemlik, hogy a kezüket csókolgassuk és a hátsó felüket szorgalmasan nyalogassuk.

Magyarországnak, bár elítéli az orosz agressziót, de némi vitája van az ukrán elnökkel, Zelenszkijjel is. Korábban is volt vita az ukránokkal az ottani kisebbségek jogai kapcsán. Láttam egy interjút a budapesti ukrán nagykövetnővel, akinek az adást vezető hölgy felvetette a kisebbségi problémákat, és azt, hogy a magyar nyelv visszaszorult a családba és a templomba. A hölgy szavaiból egyértelműen kiviláglott, hogy ott minden rendben van, és csak azért hoztak olyan nyelvtörvényt, amilyen van, hogy ha egy ukrán bemegy a hivatalba, ott tudjon ukránul beszélni. De ha egy magyar megy be valahová, ahol van egy másik magyar, akkor azzal beszélhet magyarul. A nagykövetnő megmondta, hogy Ukrajnában magyar fiúk is harcolnak a hadseregben, és adjon Magyarország fegyvert, hogy megvédhessék magukat.

Azt is olvasom, hogy a mostani választás miatt a romániai magyarokra és az RMDSZ vezetőire „Moszkvában valóságos ötödik hadoszlopként tekintenek majd”. A magyar kormány nem mondja ki nyíltan, de bizonyosan Kárpátalja után a százéves trianoni szerződés felülvizsgálatáról álmodozik. (És így nem csoda, hogy féltik Erdélyt is.)

Milyen örvendetes, hogy rettentően sokan vannak olyan románok, akik kommentelik a magyarországi választásokról írtakat, és egyértelműen hangoztatják azt, hogy ott nincs demokrácia, a sajtó egyáltalán nem szabad, és rettentően nagy a korrupció. Biztosan jól tudnak magyarul, és értik az ottani helyzetet. Na, ők aztán tudnák, kire kell szavazni.