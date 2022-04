Új elnököt választott a Nemzeti Liberális Párt

Programbeszédében Ciucă azt hangoztatta, hogy a jelenlegi válsághelyzetben számít mindazok segítségére, akiket a párt színeiben választottak különböző tisztségekbe, hogy megfelelő döntéseket hozhassanak a románok, a román gazdaság és a munkahelyek védelmében, új beruházásokról, valamint az áremelkedések hatásainak csökkentésében. „Nem vagyok régi tagja a pártnak és nincs politikai tapasztalatom, de soha nem fogom hagyni, hogy foglyul ejtsenek” – jelentette ki a katonából lett politikus. Azt is hangsúlyozta, hogy Klaus Iohannis személyében olyan vezetője van az országnak, aki a PNL jelöltjeként nyerte el a tisztséget, és a pártnak továbbra is ki kell tartania az elnök mellett.

A PNL rendkívüli tisztújító kongresszusát azt követően hívták össze, hogy április 2-án lemondott a kormánykoalícióban részt vevő párt elnöki tisztségéről Florin Cîțu korábbi miniszterelnök, aki mindössze fél évig töltötte be a pártelnöki tisztséget. A román sajtó szerint mind Florin Cîțu miniszterelnökké, majd pártelnökké választásakor, mind Nicolae Ciucă miniszterelnökké, majd pártelnökké választásakor Klaus Iohannis államfő akarata érvényesült.

A PNL éléről tavaly szeptemberben leváltott és azóta új pártot alapító Ludovic Orban ironikusan azt nyilatkozta: kár volt összehívni a párt kongresszusát, „államfői rendelettel” kellett volna megejteni a pártelnökcserét.

Az 55 éves Nicolae Ciucă katonai pálya után került a politikába. A tartalékos tábornagy 2015 és 2019 között a román hadsereg vezérkari főnöki tisztségét töltötte be. Párton kívüliként kapott védelmi miniszteri megbízást 2019 novemberében Ludovic Orban kormányában, majd a 2020-as választásokon a PNL jelöltlistáján jutott be a szenátusba. A 2020 végén alakult Cîțu-kormányban is a védelmi miniszteri tárcát vezette, majd a PNL–Mentsétek meg Romániát Szövetség–RMDSZ koalíció tavalyi felbomlása és a Szociáldemokrata Párt–PNL–RMDSZ nagykoalíció tavaly novemberi megalakulása óta a miniszterelnöki tisztséget tölti be.