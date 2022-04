A sepsiszentgyörgyi villámcsődület két momentumból tevődött össze. Az elsőben a diákok a Szent György-szobortól a Sepsi felirat irányába húzódó sétányra krétával felírták azok keresztnevét, akiknek már segítettek vagy segíteni szándékoznak a népszámlálási kérdőív online kitöltésében. Ezután úgy helyezkedtek el a Bazár épületével szemben, hogy a MAGYAR szóalakzat alakuljon ki, ezáltal felhívva arra a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az erdélyi, székelyföldi magyarok bátran vállalják nemzeti hovatartozásukat a népszámláláson.

A villámcsődület kezdéseként Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szólt pár szót a fiatalokhoz, arra kérve e korosztály képviselőit, hogy lehetőleg nyújtsanak segítséget a nagyszülőknek, szülőknek, a környezetükben élő idősebbeknek a népszámlálás május 15-ig tartó önkitöltő szakaszában, a kérdőívek kitöltésében. „Minél többen vallják magukat magyaroknak, annál kevésbé lesz nehéz Székelyföldön is a nemzeti identitás és a kultúra megőrzése. Mindannyiunk közös felelőssége, hogy minél többen részt vegyünk a népszámláláson, hiszen sok szempontból annak eredménye határozza meg településünk jövőjét a következő tíz évben” – fogalmazott az elöljáró.

Ambrus Zsombor, a háromszéki RMDSZ ifjúsági tanácsának elnöke, az egyik kezdeményező lapunknak kifejtette, hogy a megmozdulássorozatot az érdekvédelmi szervezet a partner ifjúsági szervezetekkel közösen indította. Előbb Kézdivásárhelyen a Magyar Ifjak Kézdiszékért Egyesülettel és a helyi iskolásokkal, majd a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórummal és a helyi diáktanácsokkal szerveztek figyelemfelkeltő céllal villámcsődületeket a városközpontokban, illetve a tanintézetekben is tudatosító kampányokat folytatnak, amely során a fiataloknak is megmutatják, hogyan kell a kérdőíveket kitölteni. Múlt héten a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőben, illetve az Apor Péter Szaklíceumban szerveztek ilyen tájékoztatást, Sepsiszentgyörgyön ezen a héten zajlik majd több iskolában. Számítanak a fiatalok segítségére, és arra biztatják őket, hogy segítsék az önkitöltésben az idősebbeket, akiknek sok esetben nincs hozzáférésük, nem jártasak az internet használatában – tette hozzá. Ambrus Zsombor ugyanakkor elmondta, hogy a fiatalok a közösségi médiában is népszerűsítik, hogy segítséget nyújtottak az idősebbeknek, és remélik, ezzel meg tudják sokszorozni a kampány hatását.