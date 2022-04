Előző írásunk

Húsvéti írott tojások

Húsvéti írott tojásokat bemutató tavalyi összeállításunk sikerén felbuzdulva idén ismételni szeretnénk. Olvasóink segítségét kérjük a húsvétváró pénteki lapszámunkhoz való közreműködésre. Kérjük, küldjenek be írott tojásokat, illetve tojásírást bemutató képeket, megjelölve, ki, illetve kik hol, mikor készítették azokat. Amennyiben a fotós nem azonos az alkotóval, kérjük az ő nevét is feltüntetni. A képekhez nagyon rövid, egy-két mondatos kis történetek is fűzhetők. Elektronikus levelei­ket legkésőbb csütörtök reggel 9 óráig a következő címre várjuk: hpress@3szek.ro. Kérjük, tárgyszóként írják be: tojásírás.