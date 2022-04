A címvédő Sepsi-SIC érvényesítette a papírformát, és tegnap este harmadszor is nyerni tudott a Konstancai Phoenix ellen, és 76–70 arányú sikerének köszönhetően 3–0-ra győzött az egyik fél három diadaláig tartó elődöntőben. Ezzel csapatunk sorozatban hetedszer jutott be a női kosárlabda Nemzeti Liga fináléjába.

Jó kis adok-kapokkal indult a tengerparti találkozó, s miután felváltva vezettek a csapatok, az 5. perc végén 9–11 volt a mérkőzés állása. Kevéssel később 11–11-re alakult az eredmény, de a sziporkázó Britney Jones vezetésével meglépett a Sepsi-SIC (11–21). A folytatásban is a zöld-fehérek irányították a küzdelmet (15–25), ám a második negyed első fele a konstancaiakról szólt, akiknek sikerül felzárkózniuk egy pontra (29–30). Ekkor ritmust váltottak a mieink, és ismét eltávolodtak vendéglátóiktól (29–43), de a nagyszünet előtt parázs küzdelem alakult ki a pályán, és a címvédő „csak” plusz tíz ponttal vonult öltözőbe (35–45). A térfélcsere után is a sepsiszentgyörgyi volt a jobb csapat a pályán, s állandósulni látszott 10–12 pont körüli előnyük (53–66). Pontszegényre sikeredett az utolsó játékrész eleje, ám az idő múlásával a győzelmi kényszerben lévő Phoenix felpörgette a játékát, és a 39. percben hatpontosra csökkentette hátrányát (66–72). A véghajrá ádáz csatát hozott, amelyet a rutinosabb háromszékiek bírtak jobban, és végül 70–76-ra győzedelmeskedtek. Sikerének köszönhetően a Sepsi-SIC összesítésben 3–0-ra nyerte meg a Konstancai Phoenix elleni elődöntőt, és sorozatban hetedszer jutott be a női kosárlabda Nemzeti Liga fináléjába.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, elődöntő – 3. mérkőzés: Konstancai Phoenix–Sepsi-SIC 70–76 (15–25, 20–20, 18–21, 17–10) Konstanca, városi sportcsarnok. Mintegy 100 néző. Vezette: Alexandra Stan, Vlad Dumitrescu, Michael Nicoară. Konstanca: Vega 7/6, Voica-Nagy 15/6, Mititelu 10, Hinriksdottir 11, Rosten 12–Ion, Auier, D. Fota 2, B. Fota 3/3, Petrof 8/6, Beldian 2. Edző: Miroslav Popov. Sepsi-SIC: Pašić 13/3, Ghizilă 7/3, Jones 28/6, Pop, Fraser 11–Wallace 2, Cătinean 3/3, Croitoru, Nemes, Raber 8, Podar 4. Edző: Zoran Mikes.

A Kézdivásárhelyi SE ma 18 órától Marosvásárhelyen lép pályára, ahol a helyi Sirius csapatával küzd meg az 5–8. helyekért kiírt helyosztó második mérkőzésén. Az egyik fél két győzelméig tartó párharcot a házigazdák vezetik 1–0-ra.