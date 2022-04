Barátoson találkoztak múlt pénteken az orbaiszéki mezőgazdasági termelők. Mintegy hetven gazdálkodó volt jelen a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által szervezett fórumon, az előadók között voltak a megye agrárintézményeinek képviselői, a politikum is képviseltette magát. A több mint háromórás értekezlet során építő jellegű, kérdezz-felelek párbeszéd alakult ki gazdák és hivatalosságok között.

Tánczos Szabolcs polgármester házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket. Fontosak az ilyen találkozók, lehetőséget adnak a mindennapi problémák átbeszélésére, a gazdák első kézből kaphatnak friss információkat az agrárium területéről – emelte ki.

Fejér László szenátor, aki nem vallja magát mezőgazdásznak, de „nyakába varrták a Kézdi Lacto Coop szövetkezetet”, kifejtette: sok gond van a mezőgazdaságban, de nem csak, más ágazatokat is súlyosan érint a gazdasági válság. Ha nem vetünk, nem műtrágyázunk, ősszel nem lesz mit aratni. De ha lesz is termés, akkor raktárkapacitásokra van szükség, hogy a gazdáknak ne kelljen már betakarításkor olcsón eladniuk terményeiket. A raktározás egyben élelmiszerbiztonsági kérdés is, ezért fontos, hogy a gazdák támogatást kapjanak raktárak létesítéséhez. Van pénz, százmilliárd euró, ezért javasolta, tízmilliárdot egyszerűsített pályázatok formájában bocsássanak a farmerek rendelkezésére – húzta alá.

Könczei Csaba képviselő, a parlamenti alsóház mezőgazdasági bizottságának tagja az RMDSZ gazdasági bizottságának törekvéseiről beszélt. Javaslatokat tettek, melyek rövid távon megoldást adhatnak a gazdasági és élelmiszerválság következményeinek kivédésére. Szakmai elemzésére alapozva ő három dolgot javasolt, amit meg kell oldania a kormánynak. Első a hathatós gázolaj-támogatás a mezőgazdasági termelők részére, függetlenül a gazdaság jogi formájától, fizikai személyeknek is, és ezt rögtön meg kell oldani – hangsúlyozta Könczei. Második javaslata a raktárkapacitások létesítésének támogatására vonatkozott. De mint megjegyezte: ha lesz is támogatás, kétséges, hogy lesz-e építőanyag, és milyen áron, a gyors megvalósításhoz. A műtrágya ártámogatása is a javaslatai között szerepel. A szükséges, megfelelő mennyiségű, a talajminta-elemzéseken alapuló, nem túlzott műtrágyázásról kell beszélni – mondta. Az esetleges támogatások az őszi munkálatok során lennének igénybe vehetőek – fűzte hozzá.

Megállítanák a tarlóégetést

Porzsolt Levente, Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter erdészeti tanácsadója többek között a múlt héten elfogadott, a tarlóégetésekről szóló sürgősségi kormányrendeletre tért ki. Kovászna megye nem tartozik a „piromániás” megyék közé, de tudni kell, hogy a minisztérium azon van, hogy megállítsa a tarlóégetéseket. „Nagyon drasztikusan fogjuk szankcionálni a tarlóégetőket” – húzta alá.

A mezőgazdasági területeken fellépő tüzet a minisztérium informatikai rendszerével tudják követni – mondta. A mezőgazdasági minisztérium a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen keresztül a maga során bünteti a tarlóégetést, az ő követési rendszerük is mutatja az illegális tarlóégetéseket. A büntetések nagyok, egészen a támogatások teljes megvonásáig terjednek – figyelmeztetett Porzsolt.

Minden vadkárt be kell jelenteni

Porzsolt Levente a vadkárokra is kitért. Nem helyes, hogy a gazda kukoricáján híznak a vaddisznók – idézte Tánczos Barna minisztert. Akinek kára van a vadak után, azonnal jelentse, a pontos statisztikák segítenek abban, hogy lépni lehessen a vadkárok megfékezése irányában. A megfelelően összeállított kártérítési igényléseket kifizetik, de ehhez a dossziék el kell hogy jussanak a döntési tényezőkhöz – tudatta a jelenlévőkkel.

Kis Gusztáv zágoni polgármester kérdésére válaszolva a vadkárokkal kapcsolatban elmondta: folyamatban a villanypásztorok beszerzési támogatásának életbe léptetése. A meglévő keretet országos szinten osztják el. Azokban a községekben, ahol kiemelt károkat okoznak a vadak, két darab, egyenként négyszáz méteres villanypásztor telepítésére jut pénz a jelenlegi állás szerint – mondta Porzsolt. Lesz egy másik lehetőség: a most induló PNRR keretében, a környezetvédelmi tárcának négymillió eurós kerete lesz, ahol nagyobb összegekre lehet majd pályázni.

Zágon és Papolc között a gazdák közel három kilométeres villanypásztort telepítettek a vadak elleni védekezéshez. Kell-e ezt engedélyeztetni? – kérdezte a zágoni polgármester. Porzsolt – és más hivatalosságok is – elmondták, a villanypásztor telepítése és működtetése nem engedélyköteles.



Kis értékű támogatások

Kozma Béla, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője a kis értékű – de minimis – támogatásokról beszélt. Kiemelten szólt a fokhagymáról. Legalább harminc árra adják a támogatást, ennek hektáronkénti értéke 3000 euró. Az igénylőknek május 15-ig kell bejelentkezniük az igazgatóságnál, a terményt legkésőbb november 21-ig kell értékesíteni.

De minimis támogatást kérhetnek a fajtiszta mangalicát, illetve báznai sertést tartó gazdák. A részletekről ugyancsak az igazgatóságnál lehet érdeklődni – ismertette a lehetőséget az igazgató.

Az ökogazdálkodásra átállók május 15-ig iratkozhatnak az igazgatóságon, de a biotámogatást már megkapó gazdáknak is kell jelentkezniük évente a hivatalnál. A máktermesztőknek – bármilyen kis parcellán, akár saját szükségletre is termelnek – be kell jelenteniük kultúrájukat az igazgatóságnál, az intézmény továbbítja az adatokat az illetékes szervek felé – mondta Kozma Béla.

Állatok nyilvántartása

Dr. Örsi Csaba, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője az állatállományok pontos bejegyzésének fontosságára figyelmeztetett. „Mindig a valóságnak feleljenek meg a számítógépes rendszerben lévő adatok” – hívta fel a figyelmet. A sertések esetében ez nehezebben megy, a disznóra nem kapnak támogatást a gazdák, nincs pontos nyilvántartás. Nem véletlen, hogy az unióban jegyzett afrikaisertéspestis-gócok kilencven százaléka Romániában található, az országnak van egy jó nagy fekete pontja. A jó hír, hogy a múlt héten felszámolták a megye utolsó gócpontját – számolt be az igazgató.

Habár a létszámuk megcsappant, a vaddisznók jelentik a sertéspestis terjedésének egyik legfontosabb tényezőjét. Beülnek a gabonásba, kukoricásba, fertőzik a terményt. Betakarítás után a fertőzött gabonával takarmányozott sertések megbetegszenek, majd néhány nap alatt százszázalékos az elhullás. Oltás nincs az afrikai sertéspestis ellen – figyelmeztetett dr. Örsi. Azt is elmondta, nagyon hasznosak lehetnek a villanypásztorok, ha sikerrel állítják meg a vadakat, azok nem juthatnak a gabonatáblákba.

Anca Popa, a megyei állatnemesítési hivatal vezetője a gazdaság egyéni nyilvántartási regiszterének fontosságára figyelmeztetett – az általa kidolgozott űrlapokat szét is osztotta a jelen lévő állattartók között. Nagy a fontossága a nyilvántartásnak, főként azok számára, akik állattenyésztési támogatásokat igényelnek – húzta alá.

További újdonságok

Marius Dănilă, a Hegyvidéki Övezetek Ügynökségének képviselője a Hegyvidéki Termék minősítés megszerzésének fontosságáról beszélt. A minősítés előnyt jelent a pályázatoknál. Ugyanígy előnnyel járhat a helyi gasztronómiai pontok létesítése, ez többletjövedelemhez juttathatja a vidéki gazdaságokat – mutatott rá.

Jákó Tibor, a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének elnöke a szervezet tagsága és vezetősége közötti jobb kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet – ennek hiányát a teremből is jelezték. A WhatsApp-alkalmazás adhatja a megoldást. Az egyesület a helyi gazdaszervezetek tagsága, vezetősége felé közvetítheti a tudnivalókat – beleértve a hivatalos teljesítményellenőrzés (COPZ) számláit, árfolyamokat, más tudnivalókat is. Ha a gazdának nincs okostelefonja, a gyermeke, unokája segítségével kaphatja meg a WhatsAppon küldött információkat – mondta Jákó.

Gál Károly képviselő az agroturizmust illető kérdésekről beszélt. Új törvényt kezdeményeznek az ágazatnak, melynek gyakorlatba ültetését az agrártárcára bíznák. Ezzel lehetőség nyílhat arra, hogy a kihasználatlan, lakatlan falusi ingatlanok bevonhatók legyenek a turizmusba a lehető legkevesebb követelmény mellett – ismertette a törekvést.

Szeles Imre agármérnök, élelmiszerbiztonsági szakember a műtrágyázásra részben alternatívát nyújtó, baktériumokon alapuló új technológiákról beszélt. Nitrogénnel, foszforral, káliummal gazdagítható ezek által a termőréteg – mondta el előadásában.