Köszönetet mondtak a szavazóknak az RMDSZ megyei vezetői

Húsz százalékkal többen regisztráltak a választói névjegyzékbe, mint négy évvel korábban az országgyűlési választásokon, illetve 18-20 százalékkal többen éltek a levélszavazás lehetőségével, ami a határon túli magyar szervezetek szervezőmunkájának is bőven betudható – jelentették ki keddi sajtótájékoztatójukon az RMDSZ háromszéki vezetői. Antal Árpád és Tamás Sándor ugyanakkor arról is beszélt, örömükre szolgál, hogy a határon túli közösségek voksai nélkül is alkotmányozó többséget szerzett a Fidesz-KDNP, és a magyar baloldal hiteltelenítő lépései sem értek célt. Aggasztónak találják viszont, hogy ez alkalommal is magas volt az érvénytelen levélszavazatok száma.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke szerint a regisztráció, valamint az eljuttatott levélszavazatok számának jelentős növekedésében fontos szerepe volt annak a hálózatnak is, amit az RMDSZ is működtetett. Emlékeztetett, hogy a levélszavazatok két mandátummal járultak hozzá a Fidesz-KDNP győzelméhez, amiből egy mandátum a székelyföldi szavazatok révén vált lehetségessé. Az elmúlt száz évben nem volt arra példa Európában, hogy egy politikai szervezet négy egymást követő választáson több mint kétharmados többséget szerezzen – állapította meg a politikus, köszönetet mondva az embereknek, akik bár sokan úgy vélekedtek, lehetetlen, hogy a Fidesz ilyen előnnyel nyerjen, mégis hittek a lehetőségében. Köszönetet mondott továbbá azoknak, akik rájuk bízták a levélszavazatukat, hogy az biztosan eljusson a konzulátusra. Tamás Sándor azt is elmondta, hogy több mint 120-an -- az RMDSZ szervezeteinek munkatársai, önkéntesek -- dolgoztak annak érdekében, hogy a levélszavazatok biztosan célba érjenek.

Antal Árpád is köszönetet mondott mindenkinek, aki élt szavazati jogával, ugyanakkor fontosnak tartott pár, a választást megelőző mozzanatot felidézni. Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője, a megyeszékhely polgármestere szerint voltak, akik azzal vádolták a határon túli magyar szervezeteket, hogy valamiféle diktatórikus módszerekkel szavazatokat gyűjtenek, és az erdélyi magyar közösséget felkínálják a magyar kormánypártoknak. Ennek kapcsán már akkor megfogalmazták az álláspontjukat, mely szerint Erdély a szabadság földje, mindenki szabadon dönthetett arról, akar vagy sem magyar állampolgár lenni. Akik felvették a magyar állampolgárságot, eldönthették, hogy regisztrálnak vagy sem a választói névjegyzékbe, illetve élnek-e szavazati jogukkal, vagy sem. Akik úgy döntöttek, hogy igen, azok arról is szabadon határozhattak, hogy kire szavaznak – idézte fel. Antal Árpád szerint annál több döntési szabadságot nem lehet biztosítani, mint ami ebben az esetben meg volt adva. A polgármester mindazok nevében, akik szavaztak, kikérte, hogy ezért ne bélyegezzék meg a közösséget.

Antal Árpád szerint nem lehet szó nélkül elmenni a Maros megyei Jedd határában a választások előtt történt diverzió, provokáció mellett sem, melyet egyértelműen előre megszerveztek. Bíznak abban, hogy a román hatóságok kivizsgálják az ügyet és azonosítani tudják a tetteseket, bár a maga részéről ezt kevésbé hiszi. Teljesen egyértelmű ugyanakkor, hogy az egésznek kettős célja volt, egyrészt kompromittálja a határon túli levélszavazás intézményét, másrészt az anyaországi baloldali szavazókat mozgósítsák. Amint a választási eredmények bizonyítják, ez nem sikerült, ráadásul miután kiderült, hogy az egyik magyarországi hírportál már február elején előkészítette az erről szóló anyagot, már senki nem beszélt róla. Egynapos hír volt, ennyi ideig próbálták felhasználni az említett két cél érdekében.

Ami az érvénytelen levélszavazatokat illeti, most is elérték a 15 százalékot, ami ötvenezer voksot jelent. Ez egy igen nagy szám, amely a ráadásul egy újabb mandátumot jelenthetett volna a Fidesznek, ami szoros eredmény esetén meghatározó is lehetett volna – hívta fel a figyelmet Antal Árpád. Tamás Sándor ugyanakkor rámutatott, hogy azon levélszavazatok közül, melyeket a magyar szervezetek által működtetett hálózatokon keresztül gyűjtöttek be, alacsonyabb volt az érvénytelenek aránya. Mindketten úgy látják, az elkövetkező négy évben azon kell dolgozniuk, hogy számottevően csökkenjen az érvénytelen levélszavazatok száma.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád és Tamás Sándor elmondták, információik szerint az érvénytelen szavazatok magas száma mögött az lehet, hogy sokan az azonosító nyilatkozatot a kisebb borítékban helyezték el, a szavazólap mellé, vagy pedig elmulasztották a kis boríték lezárását, illetve olyan is előfordult, hogy a romániai személyi számot vezették fel az azonosító nyilatkozatra, és nem a magyart.

Antal Árpád továbbá azt is elmondta, örömére szolgál, hogy két mandátumot eredményeztek a határon túli szavazatok, de annak is, hogy a Fidesz-KDNP a levélszavazatok nélkül is megszerezte a kétharmadot. Így senki nem tudja azzal vádolni a határon túli magyar közösségeket, hogy az alkotmányozó többséget a levélszavazatoknak köszönhetik a kormánypártok. A két mandátum ráadás, megerősítése a kormány nemzetpolitikájának. Annak is örvendenek, hogy amit a baloldal az utolsó száz méteren megpróbált – nevezetesen, hogy magyarokat uszítson magyarok ellen, hogy a határon túli közösségeket használják fel, hogy saját szavazóikat mozgósítsák – egy hatalmas kudarc lett.