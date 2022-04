Spanyol filmnapokat tartottak a Művész moziban

Előző írásunk

Húsz százalékkal többen regisztráltak a választói névjegyzékbe, mint négy évvel korábban az országgyűlési választásokon, illetve 18-20 százalékkal többen éltek a levélszavazás lehetőségével, ami a határon túli magyar szervezetek szervezőmunkájának is bőven betudható – jelentették ki keddi sajtótájékoztatójukon az RMDSZ háromszéki vezetői. Antal Árpád és Tamás Sándor ugyanakkor arról is beszélt, örömükre szolgál, hogy a határon túli közösségek voksai nélkül is alkotmányozó többséget szerzett a Fidesz-KDNP, és a magyar baloldal hiteltelenítő lépései sem értek célt. Aggasztónak találják viszont, hogy ez alkalommal is magas volt az érvénytelen levélszavazatok száma.