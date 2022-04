Megkezdődött a beiratkozás az előkészítő osztályba

Tavalyhoz hasonlóan, idén sem kellett pszichoszomatikus felmérést igényelniük a szülőknek gyermekük iskolaérettsége megállapítására abban az esetben, ha a gyermek augusztus 31-ig nem tölti be a hatodik életévet, elegendő az óvodában kiállított vonatkozó igazolás. A felmérés csak azok számára kötelező, akik nem jártak óvodába s ősszel kezdenék az előkészítő osztályt.

A beiratkozási típuskéréseket a szülő/törvényes képviselő/gyám online is letöltheti a megyei tanfelügyelőség honlapjáról (www.edu.ro) és elküldheti elektronikus levélben vagy postai küldeményként, de személyesen is benyújthatja annak az iskolának a titkárságára, ahová be szeretné íratni a gyermekét, minden esetben mellékelni kell az óvodától kapott igazolást is. Ha a szülő e-mailben vagy postai úton küldi el a kérést, egy saját felelősségre írt nyilatkozatot is csatolnia kell, amelyben kezeskedik az adatok hitelességéért. A kéréseket május 10-ig fogadják az iskolák, az országos beiratkozási bizottság először a körzeti iskolákba osztja el a gyermekeket egy informatikai program segítségével, majd a betöltetlen helyekre május 13–25. között lehet jelentkezni, a névsorokat május 27-én teszik közzé. A beiratkozás második szakasza május 30-án kezdődik.

A háromszéki iskolákban 2021 előkészítős helyet hirdettek meg, ebből 1324-et magyar tannyelvű osztályokban. Városon 932 gyermekre számítanak, falun 1089 iskolakezdőt várnak, közülük 296-an összevont magyar osztályokban fognak tanulni hatvanhárom iskolában, valamint 92-en román osztályokban tizenöt iskolában. A legtöbb (három-három) magyar osztály a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban és a Váradi József Általános Iskolában indul. A román tagozaton az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskolában négy osztályra számítanak, a legtöbbre a megyében, itt a két magyar előkészítős összevont osztályban fog tanulni a nagyobb diákokkal. Korábbi évekhez hasonlóan iskolakörzeteket csak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen állapítottak meg.