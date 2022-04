Emelkedő élelmiszerárak

Hús, hentesáru, zöldség vagy gyümölcs – szinte mindegy, mit emelünk le a polcokról egy-egy bevásárláskor, mert az élelmiszerek minden kategóriája szemlátomást egyre drágul. És most már nem csupán hetek kérdése, előfordul, hogy napról napra többe kerül a mindennapi betevő falat. Egyebek mellett erre mutatott rá egy sepsiszentgyörgyi bolt tulajdonosa, aki szerint az ünnepek közeledtével lesz olyan élelmiszer, melynek ára még magasabbra kúszik majd – ilyen például a tojás.

Kovács László, aki közel három évtizede vezeti a Szemerja negyed egyik legrégebbi üzletét, a Kovamatot, azt mondta, tavaly, amikor a búza és a liszt ára megemelkedett, minden sütőipari termék – a kenyértől a kekszig – megdrágult. Aztán az üzemanyagárak emelkedése, fia szerint pedig vélhetően a közelünkben dúló háború is hozzájárult ahhoz, hogy a friss termékektől a fontosabb alapélelmiszerekig mindenért egyre többet kell fizetni, de azt tapasztalják, a kenyér, az olaj és a hentesáru drágult igen jelentősen. Hetente három-négy alkalommal indulnak árubeszerzésre brassói lerakatokba, ahol mostanában azzal szembesülnek, hogy egyik napról a másikra többet kell fizetni bizonyos termékekért, így az a céljuk, úgy válasszák meg a portékát, hogy az a vásárlóiknak is megfelelő legyen.

A 10–12 lejes egységár jó ideje megszokottnak számít már a napraforgóolajnál, de van, ahol 16 lejt kell fizetni literéért, míg a kétliteres kiszerelésért akár 25 lejt is elkérnek. Többe kerül a liszt (3,60 és 5,10 lej közötti áron láttuk a boltok polcain), a kukoricaliszt, illetve a cukor (néhol 4 lejnél is drágább már kilója), de a rizs is, amelyet 6–9 lej között forgalmaznak. Egy csomag minőségi vajért jó ideje többet kell fizetni 10 lejnél, átlagára 12–14 lej, és megemelkedett a sajtfélék ára is, egy kiló sajt ára 33 és 50 lej között alakul az általunk felkeresett boltokban.

A paprika, paradicsom, uborka egyelőre külföldről behozott portéka, így ennek megfelelően alakul az áruk is: a piros kaliforniai paprikáért 14–16 lejt, míg a paradicsomért 13–16 lejt kell fizetni, s úgy hírlik, a hazai melegházi kilója 30 lej. Ennél olcsóbban a jelenlegi szezonterményhez, hónapos retekhez, zöldhagymához, salátához juthatunk hozzá.

A friss hús ára is jelentősen megemelkedett, s ennek következtében a hentesáru – szalámi, virsli, párizsi, sonka – is érezhetően drágább lett. A sertéscomb kilója 20, a karajé 25 lej, a darálni való hús ára 18 lej, a sertésszűzpecsenye pedig 30 lej. A baromfihúsok közül legszembeötlőbb a kicsontozott csirkemell árának meredek emelkedése, kilójáért néhol több mint 30–32 lejt kell fizetni, a csontos, bőrös mell is 21 lejnél többe kerül, a comb ára 13 lej, míg az egész csirke kilóját 14 lejért mérik. De többet kell fizetni a kenyérért is, a sokak által kedvelt kétkilós, hagyományos pityókás házikenyerek ára 13–19 lej között mozog mostanában.

Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közzétett adatai szerint a földgáz, az üzemanyag, a burgonya és az étolaj drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. 2021 márciusa és 2022 márciusa között a földgáz 46,49, az üzemanyag 34,16, a burgonya 36,5, míg az étolaj 32,33 százalékkal drágult. Tavaly márciushoz képest az élelmiszerek közül a burgonyán és az étolajon kívül a legnagyobb mértékben a kukoricaliszt (24,35 százalék) és a liszt (21,47 százalék) ára emelkedett. Februárhoz képest márciusban átlagosan 2,54 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára, 5,85 százalékkal drágultak a zöldségek és zöldségkonzervek, 5,83 százalékkal az étolaj és 5,10 százalékkal a vaj.