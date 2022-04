Ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén

– A húsvétvasárnapi ünnephez tartozik az ételszentelés hagyománya. Ez a hetedik századtól nyomon követhető. A kereszténységben a húsvéti lakomázást megelőzi a böjti időszak, ami Jézusnak a negyvennapos nagyböjtjére emlékeztet. A húsvétreggeli misére a hívek letakart kosárral mennek, amelyben bárányhús, sonka, tojás, kalács és bor van. Ezek a megszentelésre váró ételek összefüggésben vannak az ünnep történéseivel. A bárány Krisztus-szimbólum, Jézus keresztáldozatát jelképezi, a bor a Megváltó vérét idézi, a tojás pedig kapcsolatban van a feltámadással. Megszentelés után a hívek hazamennek és otthon tálalják az ételeket.

– Hogyan jött létre, hogy a csíkszeredai mintára legyen sepsiszentgyörgyi ételszentelés is?

– Zarándokcsoportunk pár tagja – Szőcs-Torma Katalin, Kovács Blanka és Nagy Enikő – adták az ötletet a kezdeményezéshez, akik részt vettek tavaly a csíkszeredai szabadtéri ételszentelésen. Elgondolkodtunk, hogy miért ne lehetne Sepsiszentgyörgyön is egy hasonló lehetőség... Megkerestük a katolikus plébániákat, a városvezetést. Azt tapasztaltuk, hogy lelkesedéssel válaszoltak, felkaroltak és támogattak. Nem utolsósorban a protestáns egyházak: a református, unitárius, evangélikus egyházak lelkészei is támogatásukról biztosítottak. Kiplakátolták az eseményt, hirdették a gyülekezeti alkalmakkor, és részt is vesznek. Csíkszeredát egy nagyobb katolikus közösség lakja, itt viszont figyelembe kell vennünk, hogy több protestáns közösség is van. Őket is szeretnénk megszólítani. Kiemelném még a Történelmi Vitézi Rend tagjainak nagy segítségét, elsősorban a Balázsi Csabáét, aki a Gyöngyvirág utcai református gyülekezet presbitereként vállalta a kapcsolatteremtést a protestáns egyházakkal.

Szeretnénk ennek a közös ételszentelésnek egy folyamatosságot adni, amely hatalmas összekovácsoló erő lehetne. Reméljük, időjárástól függetlenül fontosnak fogják tartani az emberek ezt a kezdeményezést. Önkéntesek és egyesületi tagok fogják igazgatni a sorokat, mivel első alkalom, s aztán lassan megszokják majd a fegyelmezett, katonás sorokat. Az emelvényen lesz a ceremónia. Aki teheti, kérjük, jöjjön népviseletben, hogy hangsúlyt kapjon a nemzeti vonal is. Igazából egy erős közösség erősíti a nemzetet, bárki részt vehet a rendezvényen, nemcsak katolikusok, hanem más felekezetűek is, mindenkinek felkínáljuk a lehetőséget, hogy részesülhessen ebben a közös ételszentelési élményben.