A becsült országos részvételi arány 16,7 százalékos az Országos Statisztikai Intézet április 10-i adatai szerint. Ez átlag 113 ezer kitöltött kérdőívet jelent naponta, és ha így megy tovább, akár a 38 százalékos online részvétel is elérhető országos szinten. A megyék etnikai aránya alapján a magyar részvételt 17,8 százalékra becsülik, ez 215 ezer magyar nemzetiségűek által kitöltött kérdőívet jelenthet.

A Népszámlálás.ro kiemeli: egyelőre a kitöltött kérdőívekre vonatkozó adatok közt lehetnek csak részben kitöltött, nem érvényesített kérdőívek, másodlagos lakások űrlapjai, illetve dupla példányok is, a végső eredményben azonban csak az elfogadott, érvényesített kérdőívek fognak számítani. Ezért nagyon fontos, hogy a kérdőív beküldését követő hét nap után a dovrec.insee.ro oldalon ellenőrizzük, hogy a válaszainkat elfogadták-e.

A hét erdélyi, jelentős magyar lakossággal rendelkező megye közül a részvételi adatok szerint Bihar, Szatmár, Szilágy, Maros, Kovászna és Kolozs átlagon felüli, Hargita jelentősen átlagon aluli teljesítménnyel rendelkezik. Az elmúlt héten a 42 megye sorrendjében javított helyezésén Szatmár (9 vs. 17), Szilágy (12 vs. 19), Hargita (32 vs. 33), illetve rontott Bihar (8 vs. 7), Maros (13 vs. 12), Kovászna (18 vs. 13), Kolozs (19 vs. 15). A szórványmegyék közül Brassó, Arad, Beszterce-Naszód, Szeben és Máramaros megyében átlagon felüli a részvétel, de ez keveset árul el a feltételezett magyar részvételről.

A Népszámlálás.ro továbbra is arra biztatja a romániai magyarokat, hogy vegyenek részt az online kitöltésben. A nagyvárosiak, a fiatalok, a diplomások bátran töltsék ki egyénileg a kérdőívet: nekik kényelmesebb megoldás ez, mintsem nyáron várni majd a számlálóbiztost. Szükség esetén segítséget kérhetnek a Népszámlálás.ro oldalon vagy a 0371 900 172-es telefonszámon. Akik bizonytalanok az internetes válaszadásban, azok keressék fel a települési összeíró pontokat, ahol számlálóbiztos segít a válaszadásban.