A háború mindent megváltoztat

Az RMDSZ elnöke szerint az ukrajnai háború okozta gazdasági válság pontos hatásait csak a nyár végén fogjuk megismerni, mert folyamatosan változnak az események körülöttünk, ma nem tudni, mi lesz egy vagy két hónap múlva. „Nem szeretném szépen becsomagolva azt mondani, hogy legyenek nyugodtak, mert nem lesz semmi gond. Igen, lesznek problémák” – szögezte le. Hozzátette: a Támogatás Romániának elnevezésű gazdasági mentőcsomag részeként ismertetett intézkedések 80–90 százalékát gyakorlatba ültetik, és újabbakra is számítani lehet a következő időszakban, többek között a törlesztőrészletek vonatkozásában is. * Ugyancsak nehéz időkre számít a Román Vöröskereszt vezérigazgatója is: Ioan Silviu Lefter szerint Romániának fel kell készülnie egy „sötét forgatókönyvre” is, megnövekedhet a Romániába érkező menekültek száma, ha felerősödnek a harcok Ukrajna keleti részében.