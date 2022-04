Újratervezés a Berde Mózsa Körnél

Sepsiszentgyörgyön, Nagyajtán, Közép­ajtán, Kálnokon, Baróton mintegy száz gyermek és tíz oktató bevonásával indulnak idén szeptemberben a Berde Mózsa Kör díjmentes foglalkozásai, s azt tervezik, hogy a délutáni tevékenységeket Kézdivásárhelyre is kiterjesztik – vázolta elöljáróban Furus Levente, a Turul Iroda elnöke. Mint kifejtette, szeretnék valamilyen formában a szülőket is bevonni a kör által biztosított tevékenységekbe, míg a gyermekek esetében az a cél, hogy minél korábban megismerjék az önkéntességet, hogy megtapasztalják, milyen fontos részt venni a közösségi életben. Újdonságként említette, hogy összeállítanak és kiadnak egy oktatói kézikönyvet, segédanyagot is, melyet nem kizárólag belső használatra szánnak, a román, magyar és angol nyelvű, nonformális oktatási anyagot pedagógusoknak, körvezetőknek is elérhetővé tennék. Emellett önkéntes oktatóik fejlesztését is szem előtt tartják, ismereteik bővítésére négy hétvégés képzést szerveznek, hogy ezáltal is javítsák, erősítsék együttműködésüket a foglalkozásokra járó gyermekekkel. Cél ugyanakkor az önkéntesek menedzsmentjének fejlesztése is.

A Berde Mózsa Kör céljait, küldetését Szabó Adél Júlia programvezető ismertette, s felidézte: árva és félárva gyermekek érkeztek tíz éve legelső foglalkozásaikra, s az első táborba olyan gyermekeket vittek magukkal, akik közt volt olyan, aki addig nem aludt ágyban, nem evett késsel-villával, vagy addig soha nem hagyta el szülőfaluját. Hangsúlyozta: az a cél vezérelte őket, hogy családias hangulatú foglalkozásaikon az iskolában tanultakat kiegészítő ismeretekkel vértezzék fel a gyermekeket, hogy szellemileg-lelkileg kísérjék őket, hozzájáruljanak fejlődésükhöz, hogy a Berde Mózsa Körben sorstársakra, testvérekre, anyákra, megértésre leljenek. Furus Levente megjegyezte, igen fontosnak tartják, hogy az életről tanuljanak, a mindennapi élethez nélkülözhetetlen ismereteket adjanak át a gyermekeknek. A járvány azonban nagy törést okozott a munkában, a korlátozások miatt főként városon nem tudták megtartani a tevékenységeket, nehéz volt azok folytonosságát biztosítani, ezért is látták szükségesnek tíz év után az újratervezést.

Oláh Katalin pénzügyi felelős, pályázatíró arról beszélt, hogy a Turul Iroda felnőtt és fiatal önkéntesekkel is dolgozik programjai megvalósítása érdekében. A fiatal önkéntesek saját ötleteik alapján különböző tevékenységeket szerveznek, míg a felnőttek mentorként és oktatóként vesznek részt a #youth­focus program megvalósításában, illetve a Berde Mózsa Kör működtetésében. Kitért arra is, fontosnak tartják, hogy a szervezeten belül jól működjék az önkéntesmenedzsment, ezért legújabb projektjük keretében egy belső szabályzatrendszert dolgoznak ki, mely az önkéntesek csatlakozásától kiértékelésükig minden lépést felölel. Úgy gondoljuk, ez elengedhetetlen, hogy megőrizzük, tovább motiváljuk és fejlesszük az önkéntességet az egyesületnél – mutatott rá.

A #childsteps programot a baróti Gaál Mózes Általános Iskolával, a nagyajtai Kriza János Gimnáziummal és a középajtai Benkő József Általános Iskolával partnerségben valósítja meg a Turulmadár Egyesület. Támogatója az Active Citizens Fund, a projekt költségvetése 81 ezer euró, ebből 8 százalék a civil szervezet hozzájárulása.