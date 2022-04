Az alapítvány helyi vállalkozások és termékek számára már évek óta elérhető védjegyes programja kapcsán merült fel egy ilyen portál kialakításának az ötlete, amelyet igényfelmérés (mind a cégek, mind a vásárlók körében), majd kétéves fejlesztési időszak követett – mondta el Bereczki Kinga a tegnapi sajtóbemutatón. A HKA ügyvezetője szerint a vásárlói szokások változása is indokolta egy olyan értékesítési felület létrehozását, amelyet a helyi vállalkozók vehetnek igénybe, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat ilyen formában is a piacra vigyék.

A fejlesztéshez szükséges forrást a Globalfundtól pályázták meg, és a vásárlói igények alapján alakították ki a honlap szerkezetét. Fontos szempont, hogy az alapítvány a felület műszaki hátterét és működtetését biztosítja, nem vesz részt az értékesítési folyamatban, a termékek és szolgáltatások minősége, a rendelések célba juttatása a partner cégek felelőssége. Mint ahogy a számukra biztosított felületek kezelése is. Vagyis a partner cégek részéről is szükség van a megfelelő hozzáállásra, munkára, hiszen valójában olyan, mintha egy új üzletet rendeznének be, csak éppen a virtuális térben, az alapítvány által biztosított internetes felületen. Ezért sem volt könnyű partnereket találni.

Elsősorban olyan cégek éltek a lehetőséggel, amelyek már rendelkeznek hasonló saját felülettel, vagy tervezték annak létrehozását, illetve már bejelentkeztek hasonló e-boltba – hangsúlyozta Bereczki Kinga. Ennek kapcsán az adatgyűjtést végző Vajna János elmondta, összesen nyolcvan céget keresett meg, nem is egyszer, sokan idegenkedtek, hiányzott a nyitottság, elsősorban időhiányra hivatkoztak, illetve nem ismerték fel a lehetőségben rejlő előnyöket.

A helyi cégek számára a regisztráció ingyenes, az adatok feltöltését illetően is tanácsadásra számíthatnak a vállalkozások, ám a termékek-szolgáltatások értékesítése után, a bevétel mértékének függvényében a portál működtetési költségeinek fedezésére, illetve promóciójára százalékos jutalékot számolnak fel.

A felület informatikai fejlesztését végző Toró Attila szerint egy összetett, ráadásul kétnyelvű, többfunkciós rendszert kellett kiépíteni, amelynek fejlesztése korántsem fejeződött be. A már aktív felületet ugyanis két hónapos próbaidő után, a tapasztalatok és észrevételek alapján módosítják, finomítják.

A kereskedelmi felületen már regisztrált WiEB Toys Kft. képviselője elmondta: kezdő, kis játéktárgyakat előállító vállalkozásként első perctől csatlakoztak. Kristó Kinga szerint a más, hasonló kereskedelmi felületekhez képest ráadásul egyszerűbb csatlakozni, még akkor is, ha sokan bonyolultnak gondolják. Hiszen az, hogy egy termékről fotót, leírást kell készíteni, ma már nem lehet akadálya annak, hogy egy új értékesítési lehetőségre tegyenek szert. Ezért arra biztatja a helyi cégeket, hogy éljenek a lehetőséggel, előlegezzenek bizalmat, akár bevezető jelleggel, a finomításokat a vásárlói visszajelzések alapján lehet majd elvégezni.

A haromszeki.ro felületen – akárcsak más hasonló e-bolt esetében – a vásárlóknak is kell regisztrálniuk. Jelenleg 33 helyi vállalkozás kínálja termékeit és szolgáltatásait, a vásárlók kilenc kategóriába sorolt – divat, babaholmi, szolgáltatások, kozmetikumok, ajándékok, könyv, biotermékek, élvezeti cikkek, helyi termékek –, összesen 327 termékből válogathatnak. A vásárlás és a szállítás ellenértékét utánvéttel lehet törleszteni.