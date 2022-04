Fogadta a jászvásári püspök a moldvai csángók képviselőjét

Pogár László lapunknak elmondta, somoskai asszonyok szőtteseit és több faluból begyűjtött írott tojásokat vittek ajándékba a püspöknek. Baráti találkozóra ment és megköszönte az utóbbi időben tapasztalt együttműködést. Arról kérdeztük Pogár Lászlót, miben állt ez az együttműködés, aki azt válaszolta, egyre több az olyan rendezvény, amelyeket ők szerveznek, ahol a környék papsága akkor is részt vesz, ha magyarok rendezik. Aranymiatyánk ünnepén is több százan vettek részt Somoskán a környező településekről, akik a falvak plébánosaival együtt imádkoztak. Pogár László azt is kiemelte, Külsőrekecsinben és Diószegen a pap kihirdette, hogy az ukrajnai menekülteknek szánt adományokat a magyarok házába kell vinni, ami Pogár szerint annak az elismerése, hogy a magyar lakosság „zömében” van és segít a rászorulókon.

Pogár László a püspöknél tett látogatásról azt mondta, azt nem csupán egy ünnepi köszöntésnek tekinti, hanem egy lépésnek abban az irányban, hogy felhívja az egyházfő figyelmét a moldvai csángókra, de ebben az apró lépések híve. Azt szeretné, ha az egyházfővel és a püspökség teljes munkatársi közösségével egy kiegyensúlyozott kapcsolat alakulhatna ki, ami nem sérti egyik fél érdekeit sem – mondotta Pogár László.