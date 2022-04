Emelik a fejkvótát és a mezőgazdasági minimálbért

Az állami egészségügyi intézményekben az étkezési fejkvóta összegét egészségügyi miniszteri rendelet szabja meg, és évente az inflációs rátához igazítják úgy, hogy az összeg nem lehet kisebb napi 22 lejnél – mondja ki az új jogszabály, amely az egészségügyi reformra vonatkozó (2006-ban elfogadott) törvényt módosítja, és július 1-jén lép hatályba. Jelenleg napi 11 lejből kell a kórházi betegek étkeztetését biztosítani.

A szaktárca akár növelheti is a betegek élelmezésére szánt fejkvótát, ha más forrást is talál ehhez az állami költségvetésen kívül. Az egészségügyi intézmények fenntartási és működési kiadásaihoz (például az étkezési keret, a személyzeti költségek, termékek és szolgáltatások, beruházások, javítási, bővítési és korszerűsítési munkálatok, orvosi felszerelések kiegészítéséhez) egyébként a helyi hatóságok is hozzájárulhatnak.

Minimális egészségügyi ellátási csomagra és a fej­kvótára azok a személyek is jogosultak, akik nem rendelkeznek biztosítással.

A mezőgazdasági minimálbér júniustól emelkedik havi 3000 lejre (a jelenlegi országos bruttó minimálbér 2550 lej, az építkezésben dolgozók azonban szintén 3000 lejt kapnak), és 2028. december 31-ig marad ezen a szinten (legalábbis a jelenlegi törvény szerint, amelyet már csak Klaus Iohannis államfőnek kell aláírnia ahhoz, hogy hatályba lépjen).

A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók adókedvezményt kapnak, az ágazatban ledolgozott időszakokat pedig beszámítják a munkanélküli-segély és az átmeneti munkaképtelenségi segély kiszámításakor. A magánnyugdíj-pénztárba is befizethetik a bér 3,75 százalékát, ezen szándékukat írásban kell jelezniük a munkáltatónak.