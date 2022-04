Megnyílik a kijevi román nagykövetség

A román hatóságok úgy döntöttek, hogy újra megnyitják a kijevi nagykövetséget – jelentette be tegnap Twitter-bejegyzésben Bogdan Aurescu külügyminiszter. Hozzátette, a működés tényleges újraindítása az elkövetkező időszakban történik meg, amint a szükséges műszaki és biztonsági előkészületek befejeződtek.

Az Unian hírügynökség szerint az ukrán külügy tegnap a Facebookon jelentette be, hogy április 18-áig már tizenhét külképviselet újrakezdte működését Kijevben. „Ez annak bizonyítéka, hogy a világ támogatja Ukrajnát, és hisz benne” – olvasható a bejegyzésben. Az Ukrajna ellen intézett február 24-i orosz invázió előtt a legtöbb külföldi nagykövetség Kijevből a nyugat-ukrajnai Lvivbe költözött – idézi fel az Unian hírügynökség. A román külügyminisztérium február 26-án jelentette be, hogy – az ukrán és moldovai hatóságok segítségével – hazamenekítette Kijevből a román nagykövetség és Odesszából a román főkonzulátus teljes személyzetét. Akkor azt közölték, hogy Románia csernyivci főkonzulátusa, illetve aknaszlatinai konzulátusa továbbra is teljes személyzettel működik.