A céhes város önkormányzata a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél pályázott az új oktatási intézmény építésére, a pályázatot kedvezően bírálták el, így a város 2,8 millió lejes vissza nem térítendő támogatásban részesült uniós alapokból, az önrész mintegy 1,1 millió lejt tesz ki.

A tulajdonképpeni építkezést megelőzően bontási munkálatok zajlottak, hogy felszabadítsák az építkezéshez szükséges 1300 négyzetméteres területet. Több régi raktártárépületet bontottak le (azokat ki is kellett üríteni), illetve felszámoltak egy klubhelyiségként szolgáló épületet is, aminek egyébként is strukturális problémái voltak. Ugyanakkor a területen ki kellett emelni egy nagy méretű, földbe süllyesztett tartályt is, az építkezés ezeket követően kezdődhetett meg. Terepszemlénk során látványos haladást könyvelhettünk el, az alapozás rég megtörtént, most már a falazattal foglalkozik a kivitelező cég.

Az építkezés azért volt szükséges, mert az önkormányzat jelenleg az egyik óvoda épületét béreli, és nem is kevés pénzért. Emellett a Bod Péter Tanítóképzőnek is hasznos lesz az új oktatási intézmény közelsége: „házon belül” tudnak a pedagógusi pálya előtt álló diákok gyakorlatozni a nyolcvan gyermek befogadására alkalmas emeletes, új óvodaépületben.

Kézdivásárhelyen ezen kívül még egy óvoda és bölcsőde épül az evangélikus egyház kezdeményezésére, az a Luther Márton utcában található. A Kaufland nagyáruház szomszédságában nyíló utcában majdan megépülő új létesítmény alapkövét múlt év július 25-én rakták le.

Ugyanakkor még egy bölcsőde építése is szerepel a tervek között, ezt szintén pályázati támogatásból a Gábor Áron Szaklíceum szomszédságában, a Gyárak utcájában építi majd az önkor­mányzat.