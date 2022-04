Új táblák Zabolán

Nem elég a stoptábla, a Szent András-kereszt – mindkettő megállásra kötelezi az autósokat, hogy meg bizonyosodhassanak: nem közeledik vonatszerelvény az átjáró felé –, a rendőrség felhívására kötelesek voltak kihelyezni a vasúti kereszteződést 150, 100, 50 méterrel előrejelző táblákat is – a községháza költségén. Három helyen kellett eleget tenniük a felszólításnak. Nem kis pénz, ráadásul határidőt is megszabtak, két hét alatt kellett telepíteni a táblákat – mondta el Fejér Levente zabolai polgármester. A kifizetés nem egyszerű, ehhez költségvetés-módosításra is szükség van – fűzte hozzá a községvezető.

Más útjelző táblák esetében is kellett módosításokat eszközölniük. A községhez tartozó falvak esetében vannak változások – ezt az általános területrendezési terv értelmében kell elvégezni –, a kataszteri felmérések során kiderült, a településeknél több helyen növelni kell a belterületek határát. Ez viszont a tulajdonosok hasznára van, a most belterületté nyilvánított külterületek esetében egyszerűsödött az építési engedélyek megszerzése, ráadásul a telkek értéke is nőtt – mondta a polgármester.

A tábláknál maradva a polgármester elmondta, megrendelték az új utcanévtáblákat, valamint a házszámokat is. Ezeket hamarosan felszerelik, a népszámlálás második szakaszában már remélhetőleg a helyükön lesznek. Az utcanevek, házszámok változása nem fogja befolyásolni a népszámlálást, párhuzamosan érvényesek lesznek a régi megnevezések, házszámok is – mondta Fejér Levente.