A cégértékelés rejtelmei: cégérték meghatározása, számítása /X/

Számos oka lehet egy cégértékelésnek. Ilyen lehet az üzletrész-eladási vagy vételi szándék, átstrukturálási, beruházási, fejlesztési tervek, tőzsdére vonulás előkészítése, stb. De akár a családi körülmények (öröklés, válás) is alakulhatnak úgy, hogy szükség van rá. Emellett akár a tulajdonosi viták megoldásaként vagy például a transzferár meghatározására, megalapozására is használható.

Miért jó egy cégértékelés?

Ahhoz, hogy jól hozzuk meg a döntéseinket, hogy megkönnyítsük a döntéshozatalt, szükségünk lehet egy cégértékelésre. A későbbiekre is jó hatással lehet, ugyanis betekintést nyerhetünk az értéket befolyásoló tényezőkbe. Valamint olyan információkhoz juthatunk, amelyek segíthetnek a stratégiai döntések megalapozásában.

Minden egyes vizsgálat során ügyelni kell a hatályos jogszabályokra és szabványokra. Ugyanakkor beleszőhetőek az egyéni igények is. Ha szükséged van egy cégértékelésre, keresd a Central Audit csapatát!

A cégérték számításának leggyakoribb okai a következők:

* A cég felkészítése eladásra

* Családi körülmények: öröklés, válás, stb.

* Transzferár meghatározása/alapozása

* Fúziók és felvásárlások

* Veszteségtartalék meghatározása

* Beruházási projektek

* Viták

Az értékbecslés

Ha egy cég a tőzsdén jegyezve van, akkor ott könnyű dolgunk van. Mivel minden nap kereskednek a részvényekkel, ennek az épp aktuális piaci ára ismert. Azonban ha nem áll rendelkezésünkre ilyen adat, akkor már cégértékelési módszerre van szükségünk.

Bár a cégvezetők szeretik maguk megmondani, hogy mennyit is ér a vállalkozásuk. Van azért lehetőség ennél pontosabb meghatározásra is, ráadásul többféleképpen is.

A vállalati és környezeti sajátosságoknak megfelelően kell eldönteni, hogy az alábbiakból mi alapján értékelünk:

* Saját tőke alapján

* A mérlegben lévő rejtett tartalékok alapján

* A múltbeli és jövőbeli nyereség alapján

* A vállalat előre jelzett jövőbeli pénzáramlásai alapján

A gyakorlatban jelenleg leginkább ez utóbbit használják manapság. A legelterjedtebb módszer a Diszkontált Cash Flow alapú megközelítés.

Így néz ki a cégértékelés folyamata

Az alábbi pontokból áll egy cégértékelés:

* Meghatározásra kerül a vizsgálat célja.

* A vállalatról és környezetéről megtörténik az információk begyűjtése.

* A további, egyéb információkat is összesítik.

* Elkészítik a pénzügyi, majd az átfogó értékelést is.

* Megkapjuk az egész anyagot benne megállapításokkal, melyeket meg is vitathatunk a készítőkkel.

Először is tudnunk kell, hogy mi az értékelés célja, mert ennek megfelelően történik a felmérés és a megállapítások meghatározása is. Ha itt pontosan adjuk meg a célt, akkor minket segítő megállapításokat fogunk kapni.

Ahhoz, hogy pontos és alapos elemzés készüljön, elengedhetetlen, hogy ismerjük a cég állapotát és hogy milyen környezetben működik. A jövőre vonatkozó várakozások és előrejelzések mindig fontos részét képezik az értékeléseknek. Az egész akár egy alapja is lehet egy jövőbeli pénzügyi stratégiai tervezésnek. (X)