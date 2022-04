Így ápold a sebes mellbimbót természetes készítményekkel! /X/

A sebes mellbimbó kialakulásának okai

A gyermeknevelés gyönyörű időszaka a szoptatás, számos pozitív hatása van a babára és az anyára nézve is, azonban a kezdeti időszakban nehézségekkel is számolnunk kell. Ilyen például a sebes mellbimbó okozta fájdalom, amely nagyrészt az első babánál tapasztalható. Ez viszont nem szabad, hogy kedvünket szegje, legtöbbször néhány apró változtatás segíthet, és a gyógyulás után nem alakul ki újra.

Az egyik gyakori ok a helytelen mellre helyezés, vagyis a csecsemő kemény szájpad része érintkezik a bimbóval, így kisebesedik. A baba orrának és az állának a mellhez kell érnie, nagyobb területet, a bimbóudvarból is minél többet a szájába kell vennie, hogy a lágy szájpadhoz nyúljon be a mellbimbó. Ezáltal elkerülhető a folyamatos dörzsölés.

Előfordulhat, hogy helyes a szoptatási technika, csupán a mellnek időre van szüksége, hogy ezt a fizikai igénybevételt megszokja. Megeshet, hogy a mellbimbó formájából adódóan vagy a baba nyelvének rövidsége miatt válik sebessé.

Hogyan kerülhető el a kisebesedés?

Elsőként az ok felderítése a legfontosabb, érdemes átnézni a baba szájüregét, nincs-e valamilyen rendellenesség. Türelmesnek kell lenni, hiszen sokszor csak a gyakorlat hiánya vezet el a kisebesedett állapothoz. A helyes szoptatási technika elsajátítható, csupán figyelem és idő kérdése. Amire viszont sokan nem gondolnak, hogy egyes kozmetikai szerek, krémek, olajok szintén károsíthatják, erőteljesen száríthatják, irritálhatják. Érdemes kizárólag természetes, bio szemléletű ápolókat használni a mellbimbó védelmében.

Szerencsére ma már elérhetők kifejezetten sebes mellbimbó ápolására szolgáló készítmények, amelyek természetes komponensűek, a szoptatások között nyugodtan fent hagyhatók. Gyorsabb regenerációt tesz lehetővé, ápolja az érzékeny bőrt, segíti a gyógyulást. Ez pedig a BIOLA Bio Mammy mellápoló balzsam. A BIOLA Webshopban baba-mama teszttel segítenek a természetes bőrápolás kialakításában, és az anyának készült termékek mellett komplett babaápolás szekció is rendelkezésünkre áll.

Hasznos tippek az ápoláshoz

A legfontosabb, hogy nem szabad elkeseredni, kérhető segítség, például szoptatási tanácsadótól, aki készségesen elmagyarázza a főbb tudnivalókat, segít a helyes technika kialakításában.

Kerüljük a szintetikus és allergizáló összetevőket tartalmazó kozmetikumokat! Használjunk helyette natúr terméket, például a fent említett mellápoló balzsamot, amelyben bőrtápláló olajok és regenerációt segítő gyógynövények is megtalálhatók, emellett tartalmaz kerti katicavirág magolajat, amely gyulladáscsökkentő hatása révén gyorsítja a gyógyulást! Az ápolás mellett oda kell figyelni a fertőzésekre is, ha esetleg a baba szájüregében gombás fertőzés alakulna ki, orvoshoz kell fordulni!

Átmeneti nehézségek előfordulhatnak, mégis érdemes kitartani és élvezni minden öleléssel, szoptatással töltött percet. A kicsik nagyon gyorsan felnőnek! (X)