Ismerd meg az egészséges és dús haj titkát /X/

Kortól és nemtől függetlenül sokan küszködnek a hajhullás problémájával. Amennyiben te is azok közé tartozol, akik kipróbáltak már többféle vitaminkészítményt és kapszulát, neadjisten ráfanyalodtak a szérumokra és hajcseppekre, de mindennek semmi eredménye, akkor a hajmezoterápia lehet számodra is a megoldás.

A titok, amit mindenkinek tudnia kéne a hajával kapcsolatban

Bár nem cél, hogy bárkit is lebeszéljünk az étrend-kiegészítőkről, ugyanis a vitaminok pótlása nagyon is fontos és nemcsak a hajadnak, hanem egész testednek szüksége van rá. Ugyanakkor nem biztos, hogy ha kifejezetten a hajaddal van problémád, hogy ez lesz a leghatékonyabb megoldás. A bevitt hatóanyagoknak ilyenkor csak töredéke jut el arra a helyre, ahol aztán hasznosítani szeretnéd, így nem valószínű, hogy épp a hajhagymák kapják meg a nagy részét.

Számos hajnövesztő csodaszerbe futhatunk bele, de biztos lehetsz abban, hogy egy orvosi módszerrel sokkal hatékonyabban segítheted elő az egészséges haj növekedését, mint valami kozmetikum vagy vitamin használatával. A módszer, amivel pedig igazán jelentős javulást érhetsz el, nem más, mint a mezoterápia.

Miért más a mezoterápiás kezelés, mint az egyéb módszerek?

Amennyiben meguntad a sok sikertelenséget és a haszontalan kezelések sorát, érdemes kipróbálnod egy olyan módszert, ami garantáltan hozzásegít a várva várt eredményhez. A mezoterápiás beavatkozás során, közvetlenül a hajhagymákhoz juttatják el azokat a hatóanyagokat, melyek megakadályozzák a hajhullást. Továbbá egy olyan tápanyag komplexszel segítik a hajnövekedést, mellyel egy igazán egészséges haj kialakulását teszik lehetővé.

A kezelések körülbelül 20 percesek, ezalatt nagyjából 120 ponton kezelik a fejbőrödet. Ez idő alatt pedig feltöltik vitaminokkal és tápanyagokkal a területet. Mivel többféle hatóanyagot is alkalmaznak, ezért alkalmas lehet az eljárás a haj megerősítésére, valamint a hajhullás megakadályozására is, esetleg kombináltan mind a kettőre. Az, hogy esetedben pontosan hogyan is fog zajlani a kezelés, azt egy egyedi terápiás terv alapján, személyre szabottan állítják össze részedre.

Milyen eredményre számíthatsz a mezoterápiától?

Az Art 'N Hair hajklinikán egy olyan speciális tápanyag komplexet használnak fel a kezelés során, melynek köszönhetően sokkal gyorsabban fog növekedni és egészségesebb lesz a hajad. Dúsabb hatást fog kelteni, hiszen a hajhagymák megerősödnek és így jobban ellen tudnak majd állni az évszakok változásának és az időjárás viszontagságainak.

Amennyiben hajproblémáid okát alapvetően hormonegyensúlyod felborulása vagy valamilyen gyulladás okozta, a kezelés hatására könnyebben fog regenerálódik a hajad. Érdemes kúrában gondolkoznod, melyek jellemzően 10 alkalomból állnak. Egy komplex mezoterápiás kezelés után pedig elegendő félévente megismételni az eljárást. (X)