Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, sógornő, keresztanya, nagynéni, rokon, szomszéd és jó ismerős, a köpeci születésű

özv. BEREI JÓZSEFNÉ

CSIKI IRMA

életének 75. évében 2022. április 20-án hosszú betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait április 22-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös ravatalozóháztól a református egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Részvét

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöksége mély megrendüléssel értesült Erdély Judit alelnök asszony férjének hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és

vigasztalódást kívánunk.

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztályfőnökünknek, dr. Erdély Juditnak szeretett tanárunk, Erdély László elhunyta miatt.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A Mikes Kelemen Líceum

XI. B osztálya

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló hozzátartozóknak volt kollégánk,

ERDÉLY LÁSZLÓ elhunyta

miatt érzett fájdalmukban.

A Kapui család

Szomorúan értesültünk ERDÉLY LÁSZLÓ tanár úr váratlan haláláról. Osztozunk volt osztályfőnökünk, Erdély Judit és szerettei fájdalmában. Nyugodjon békében!

A Mikes Kelemen Líceumban 1998-ban végzett

XII. C osztály

Főhajtással búcsúzunk osztályfőnökünktől, iskolánk egykori fizikatanárától

ERDÉLY LÁSZLÓTÓL. Kiváló szakmai tudás, lelkiismeretesség, pontosság, alázat és segítőkészség vezérelte pedagógusi pályáján. Örök érvényű szellemi értékeket hagyott ránk, sokat köszönhetünk neki.

Pihenése legyen csendes, szép emléke örökké élni fog mindannyiunk szívében. Őszinte részvétünket

fejezzük ki a gyászoló

családnak.

A Mikes Kelemen Líceum 1995-ben végzett XII. B

osztályának véndiákjai

Megrendülten értesültünk egykori osztályfőnökünk,

ERDÉLY LÁSZLÓ tanár úr

hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló családjának.

Emlékét megőrizzük.

A Mikes Kelemen Líceum 1999-ben végzett

XII. C osztálya

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kollégánknak, Balázs Bélának felesége elhunyta miatt érzett fájdalmában.

A Sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotája munkaközössége

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki osztozott

özv. SZEKERES ISTVÁNNÉ SZILÁGYI JUDIT (1939–2022) elvesztése miatti gyászunkban. Hálás köszönet a végtisztességtevő gyülekezet minden tagjának, külön köszönet a koszorúkért, csokrokért, virágokért. Hálásak vagyunk a segítségnyújtó barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek. És hálás köszönet

nt. Incze Zsolt református

lelkipásztornak, esperesnek, aki prédikációjával elviselhetőbbé tette a búcsúzást.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, özv. SZŐCS IMRÉNÉ DOMBI JOLÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Áldott emlékét szívünkbe

zárva, fájó szívvel emlékezünk a zabolai születésű kilyéni

FEJÉR JÓZSEFRE halálának első évfordulóján.

Bánatos özvegye, fia

és családja

Kegyelettel emlékezünk

id. MÓZES LÁSZLÓRA

születésének 88., halálának 10. évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, dédnagytatára, SZILÁGYI MÁTYÁSRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Szomorú szívvel emlékezem elhunyt férjemre,

KARSAI KÁLMÁNRA

halálának 6. évfordulóján.

Bánatos özvegye

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. Te voltál életünk meghatározója, voltak még terveid, nem készültél menni. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon a jó Isten áldása. Fájó szívvel emlékezünk

BERDE JÓZSEFNÉ MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Kegyelettel emlékezünk

BENEDEK ROZÁLIÁRA

(Nénékére) halálának második évfordulóján.

Fáj, nagyon fáj. Emlékét őrzi

testvére, Mariska és családja

Szomorú szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

FORRÓ FERENCRE és feleségére, FORRÓ CECÍLIÁRA haláluk első évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Lányuk és unokáik

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. / Egy fénykép, mely őrzi emléked, /

S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Emlékezünk

id. DUMITRU JÁNOSRA

halálának második

évfordulóján.

Szerető családja

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Múlik az idő, a fájdalom marad, / Betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki születésű SZÉKELY ÉVÁRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

„Fáradtságom adom az esti árnynak, / Színeimet vissza a szivárványnak. / Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, / Mosolygásom az őszi verőfénynek. / (...) A holtom után ne keressetek, / Leszek sehol – és mindenütt leszek.” (Reményik Sándor)

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a marosvásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi

FLORIÁN ILDIKÓ tanárnőre halálának első évfordulóján.

Szerettei

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre,

id. MIKLÓS GYULÁRA és feleségére, ZSUZSIKÁRA, valamint fiukra, CSABÁRA, akik egy sírban nyugszanak a szemerjai temetőben. Isten nyugtassa őket békében.

Etelka és családja

Szívem mély fájdalmával emlékezem drága jó gyermekeimre, SZŐCS TIBORRA halálának hatodik hónapjában és SZŐCS ATTILLÁRA halálának 31. évében, valamint szeretett férjemre, SZŐCS JENŐRE, aki 13 éve hagyott itt bennünket. Segítő Szűzanyánk, takard be szent palástoddal őket.

Emlékük legyen áldott.

A bánatos édesanya

és özvegy, valamint

Csaba és családja a távolból

