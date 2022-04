A Szent György Napok kulturális hetének programja

ÁPRILIS 24., VASÁRNAP

11.00–13.00 Streetballverseny. Iratkozás a helyszínen 10.30-ig / a volt Bodok Szálló előtti parkoló

11.00–12.00 Szent György-napi ünnepi szentmise, szentbeszédet mond Böjte Csongor // Krisztus Király római katolikus templom

17.00–18.00 Női költők délutánja. Meghívott vendégek: Egyed Emese, Varga Melinda, Farkas Adrien; Beszélgetőtárs: Szebeni Zsuzsa // Erdélyi Művészeti Központ (Olt utca 2., III. emeleti kiállítótér)

17.00–18.00 Yorick Stúdió: Lázadni veletek akartam. Rendező: Sebestyén Aba; jegyár: 30/15 lej. // Tamási Áron Színház

17.00–19.00 Kvízest KoZsóval: Világegyetem – az Erdélyi Kvízbajnokság 4. fordulója, regisztrációs díj csapatonként: 50 lej. // Zamat kávézó

18.00–19.00 Cimborák Bábszínház: Ha Szent György lehetnék… Rendező: Vajda Zsuzsanna. Ajánlott életkor: 6+; jegyár: 10 lej. // Cimborák Bábszínház

20.00–21.00 Kaganovskiy Virtuosi: Vivaldi–Piazzola – 8 Seasons 1 World – klasszikus zenei koncert. Meghívottak: Césár Álvarez (ES); Artur Kaganovskiy (USA, hegedű); jegyár: 40/20 lej. // Krisztus Király római katolikus templom

20.00–21.00 Gyulai Várszínház: Karády zárkája. Rendező: Béres László. Jegyár: 30/15 lej. // Andrei Mureșanu Színház

ÁPRILIS 25., HÉTFŐ

11.00–12.00 Cimborák Bábszínház: Feketeország. Rendező: Vajda Zsuzsanna, ajánlott életkor: 5+; jegyár: 10 lej. // Cimborák Bábszínház

16.00–17.00 Egy új kor hajnalán – Anastasia Vdovkina tűzzománc-kamarakiállítása. A tárlatot megnyitja Szebeni Zsuzsanna, a Liszt Intézet – Sepsiszentgyörgy vezetője // Míves Ház

17.00–18.00 Kényelmetlen színház – Boros Kinga könyvét bemutatja Székely Claribella / Szimpla, Sepsiszentgyörgy

17.00–18.00 Móser Ádám szólókoncertje. Tangóharmonika-improvizációk a muzsikus-zeneszerzőtől. // Állomás negyedi piactér

18.00–19.00 Csenki Attila és Benk Dénes – stand-up comedy. Jegyár: 30/15 lej // Tamási Áron Színház

19.00–20.00 Utcazene-fesztivál, Közösségi: Móser Ádám szólókoncertje. Tangóharmonika-improvizációk a muzsikus-zeneszerzőtől. // Csíki negyed, az Árvácska Napközi Otthon mellett

19.00–20.30 Fabók Mancsi Bábszínháza: Mikszáth Kálmán: A fekete kakas. Rendező: Fabók Mariann, Ajánlott életkor: 14+; jegyár: 10 lej. // Andrei Mureșanu Színház

20.00–22.50 Csíki Játékszín: Valahol Európában. Rendező: Somogyi Szilárd. Kapunyitás: 19.00. Jegyár: 30/15 lej. // Sepsi Aréna

ÁPRILIS 26., KEDD

10.00–12.00 Varázsműhely: Játék az anyaggal – gyerekfoglalkozás I–IV. osztályosoknak az Erdélyi Művészeti Központ szervezésében. Maximum létszám: 20 fő // Szabadság tér

11.00–11.35 MárkusZínház (HU): Egyszer voltam. Rendező: Vajda Zsuzsanna; Ajánlott életkor: 1+; jegyár: 10 lej. // Cimborák Bábszínház

12.00–13.00 Conduct Us interaktív koncert. Légy a Tiberius Quartet karmestere! // Állomási piactér

14.00–15.00 Conduct Us interaktív koncert. Légy a Tiberius Quartet karmestere! // Csíki negyed, az Árvácska Napközi Otthon mellett

16.00–17.00 Móser Ádám szólókoncertje. Tangóharmonika-improvizációk a muzsikus-zeneszerzőtől. // Nicolae Iorga utca, a kosárpálya mellett

17.00–18.00 Dr. Ioan Lăcătușu În Centru la Sân-Georgiu. Românii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna című kötetének bemutatója. Közreműködik zongorán Natalia Vișniuc Lăcătușu, a Plugor Sándor Művészeti Líceum első osztályos diákja (oktató: Opra Monika), valamint Ioan Marin, az ortodox katedrális papja // Román Spiritualitás Múzeuma (Sepsiszentgyörgyi Ortodox Székesegyház, Szabadság u. 7. szám)

17.00–17.35 MárkusZínház (HU): Egyszer voltam. Rendező: Vajda Zsuzsanna; ajánlott életkor: 1+; jegyár: 10 lej. // Cimborák Bábszínház

17.00–18.00 Magyar nyelvű tárlatvezetés Szilágyi Varga Zoltán grafika- és Tamás Anna textíliakiállításán. // Erdélyi Művészeti Központ

18.00–19.00 Danyi Zoltán vajdasági származású magyarországi író közönségtalálkozója és könyvbemutatója. Beszélgetőtársa: Murányi Sándor Olivér író // Tein Teaház

18.00–19.00 Botka László életmű-kiállításának megnyitója. Színészeinkről emlékezünk. Megtekinthető május 19-ig: hétfőn és kedden 9 és 18 óra között, szerdától péntekig 9 és 13 óra között, szombaton 9.30 és 19 óra között, vasárnap 9.30 és 17 óra között. // az Unitárius Egyház Gyűlésterme

18.00–19.30 Fabók Mancsi Bábszínháza (HU): Mikszáth Kálmán: A fekete kakas. Rendező: Fabók Mariann, Ajánlott életkor: 14+; jegyár: 10 lej. // Andrei Mureșanu Színház

18.00–19.00 Móser Ádám szólókoncertje. Tangóharmonika/improvizációk a muzsikus-zeneszerzőtől. // az Andrei Șaguna utca és az Ifjúság sétány sarkán

19.00–21.00 Tompa Miklós Társulat: Keresztes–Szabó–Demény–Apostolache: Egy római tragédia. Rendező: Keresztes Attila. Jegyár: 30/15 lej. // Tamási Áron Színház

19.00–20.00 M Studio: A lecke – bemutató előadás; rendező: Arcadie Rusu. Jegyár: 20 lej. // Háromszék Táncstúdió

19.30–21.30 Lux/közönségdíjra jelölt filmek vetítése: Menekülés (dán animációs dokudráma); rendező: Jonas Poher Rasmussen. Beszélgetés Bándi Irén esztétával. Beszélgetőtárs: Lázár-Prezsmer Endre, a Művész mozi programfelelőse. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. // Művész mozi by Cityplex

20.00–21.00 Evilági: KorTárs. Jegyár: 20/10 lej. // unitárius templom

ÁPRILIS 27., SZERDA

10.00–12.00 Varázsműhely: A te kastélyod – rajzold le szénnel! – gyerekfoglalkozás I–IV. osztályosoknak a Erdélyi Művészeti Központ szervezésében. Maximum létszám: 20 fő // Szabadság tér

12.00–17.00 VR-színház – Virtuális valóság. Helyezd magad a történet közepébe! // állomási piactér

12.00–13.00 Szabó Róbert Csaba író közönségtalálkozója diákokkal. Beszélgetőtárs: Farkas Kinga (Cimbora-főszerkesztő) // Bod Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron Terem

12.00–13.00 Komolyzene, Közösségi: Conduct Us interaktív koncert. Légy a Tiberius Quartet karmestere! // Nicolae Iorga utca, a kosárpálya mellett

15.00–16.00 Teatrul Gong: Micul prinț (A kis herceg). Rendező: Bobi Pricop; jegyár: 10 lej. // Andrei Mureșanu Színház

16.00–17.00 Conduct Us interaktív koncert. Légy a Tiberius Quartet karmestere! // az Andrei Șaguna utca és az Ifjúság sétány sarkán

17.00–18.00 Teatrul Gong: Micul prinț (A kis herceg). Rendező: Bobi Pricop; jegyár: 10 lej. // Andrei Mureșanu Színház

17.00–18.00 A Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetségének csoportos tárlatának megnyitója // Kónya Ádám Művelődési Ház

17.30–20.00 MárkusZínház (HU): Grand Hotel. Rendező: Vajda Zsuzsanna. Ajánlott életkor: 16+; jegyár: 10 lej. // Cimborák Bábszínház

18.00–19.00 Román nyelvű tárlatvezetés Szilágyi Varga Zoltán grafika- és Tamás Anna textíliakiállításán // Erdélyi Művészeti Központ

18.00–19.00 Conduct Us interaktív koncert. Légy a Tiberius Quartet karmestere! // Erzsébet Park

19.00–20.00 Gyulai Várszínház (HU): Mi lennék nélküled? Rendező: Szilá­gyi Enikő; jegyár: 30/15 lej. // Tamási Áron Színház, Kamaraterem

19.00–20.00 M Studio: A lecke – bemutató előadás. Rendező: Arcadie Rusu. Jegyár: 20 lej. // Háromszék Táncstúdió

19.00–20.00 Nicu Alifantis & Zan. Jegyár: 30/15 lej. // Tamási Áron Színház

19.30–21.30 Lux-közönségdíjra jelölt filmek vetítése: A nagy szabadság (osztrák–német dráma); rendező: Sebastian Meise. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. // Művész mozi by Cityplex

ÁPRILIS 28., CSÜTÖRTÖK

8.00–16.00 XV. Nagy Kopeczky Kálmán Gyermekszínjátszó Találkozó // Váradi József Általános Iskola

10.00–11.00 Varázsműhely: A te Szent György-napi sárkányod – sárkánykészítés – gyerekfoglalkozás I–IV. osztályosoknak a Erdélyi Művészeti Központ szervezésében. Maximum létszám: 20 fő // Szabadság tér

12.00–17.00 VR-színház – Virtuális valóság. Helyezd magad a történet közepébe! // az Andrei Șaguna utca és az Ifjúság sétány sarkán

16.00–17.00 István Ildikó és barátai – Katonadalok // Lábas Ház

16.00–17.00 Értékőrzés a Székely Mikó Kollégiumban. A Székely Mikó Kollégium tablói, 1893–2021 című album bemutatója, valamint az iskola három mecénásáról Péter Alpár által rekonstruált festmények avatása // a Székely Mikó Kollégium múzeumterme

17.00–18.00 Rodica Costache De la culoare la condei, De la mamă la fiică c. festészeti kiállításának megnyitója és Alina Ciorici Costache Dialoguri de suflet c. kötetének bemutatója // Román Spiritualitás Múzeuma (Sepsiszentgyörgyi Ortodox Székesegyház, Szabadság u. 7. szám)

17.30–20.05 MárkusZínház (HU): Grand Hotel. Rendező: Vajda Zsuzsanna. Ajánlott életkor: 16+; jegyár: 10 lej. // Cimborák Bábszínház

17.30–18.30 Somogyi Győző – Magyar hősök arcképcsarnoka és Éltes Barna Lent című kiállításán // Lábas Ház

18.00–19.00 Nézd édes rajzát… a Háromszéki Hímzőkör kiállítása // az unitárius templom tanácsterme

18.00–19.00 Krea Style Night Reloaded: a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi KreaKids Stúdió diákjainak divatbemutatója és kiállításmegnyitója // a Park Szálló étterme

18.00–19.30 László Barna operatőr-rendező Isteni kéz c. dokumentumfilmjének vetítése (román nyelvű felirattal). Jegyár: 20/10 lej. // Tamási Áron Színház

18.00–19.00 Andrei Mureșanu Színház: #acedesiguranță @tiktok. Elő­adás nyelve: tetszés szerint román vagy angol. Rendező: Bobi Pricop; jegyár: 20/10 lej // Andrei Mureșanu Színház

18.00–19.00 Elena Vlădăreanu költő, drámaíró, rádiós újságíró közönségtalálkozója. Beszélgetőtárs: Adrian Lăcătuș irodalomkritikus. Társmeghívott: Király Zoltán költő, műfordító // Tein Teaház

19.00–20.00 Erdélyi fiatal művészek Befejezett jövő #5 újratöltve c. csoportos kiállításának megnyitója. // Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér

19.30–21.30 Lux-közönségdíjra jelölt filmek vetítése: Quo vadis, Aida? (bosnyák dráma); rendező: Jasmila Žbanić. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. // Művész mozi by Cityplex

20.00–0.00 Táncház: muzsikálnak a Szászcsávási zenészek, a Heveder zenekar és a Folker együttes. Jegyár: 10 lej. // a Tamási Áron Színház előcsarnoka

ÁPRILIS 29, PÉNTEK

8.00–15.00 XV. Nagy Kopeczky Kálmán Gyermekszínjátszó Találkozó // Váradi József Általános Iskola

12.00–17.00 VR-színház – Virtuális valóság. Helyezd magad a történet közepébe! // Nicolae Iorga u., a kosárpálya mellett

12.00–18.00 Nyitott udvar: baba-mama sarok, mesesarok, chill-zone, szoborpark // unitárius templom

17.00–18.00 Apáti-Tóth Sándor ceglédi fotóművész kiállításának megnyitója. Megtekinthető május 19-ig hétfőn és kedden 9–13 és 14–18 óráig, szerdától péntekig 9 és 13 óra között, szombaton zárva, vasárnap 9.30 és 14 óra között, valamint a fesztiválhétvégén, szombaton 9.30 és 19, vasárnap 9.30 és 17 óra között. // az unitárius templom konferenciaterme

18.00–19.00 Háromszék Táncegyüttes: Átöltözés – előadás a tánc világnapja alkalmából. Rendező: Ivácson László; jegyár: 25 lej. // Háromszék Táncstúdió

19.00–20.00 Teatrul Magic Puppet: Istoria românilor pe scurt. Rendező: Lucian Țion; jegyár: 30/15 lej. // Andrei Mureșanu Színház

21.00–0.00 Táncház a tánc világnapja alkalmából. Muzsikál a Heveder zenekar, a Folker együttes, valamint Koncz Gergely és zenekara. Jegyár: 10 lej. // a Tamási Áron Színház előcsarnoka

ÁPRILIS 30., SZOMBAT

10.00–14.00 VR-színház – Virtuális valóság. Helyezd magad a történet közepébe! // Erzsébet park

12.00–18.00 Nyitott udvar: baba-mama sarok, mesesarok, chill-zone, szoborpark // unitárius templom

MÁJUS 1., VASÁRNAP

17.00–18.00 Elena Vlădăreanu Habemus bebe című szövegét Pál-Ferenczi Gyöngyi, Pethő Anikó és Szalma Hajnalka olvassa fel // unitárius templom

TOVÁBBI PROGRAMOK

ÁPRILIS 23., SZOMBAT

15.00–16.00 Kiállítás: Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör: Kárpát-medence gyöngyszemei, kézimunka- és gyöngyékszer-kiállítás, megnyitó // belvárosi római katolikus plébánia, a kiállítás megtekinthető május 7-ig naponta 9 és 18 óra között

ÁPRILIS 25., HÉTFŐ

11.00–12.00 A sepsiszentgyörgyi román ajkú közösség Tiszteletbeli Polgárának díjátadója // ortodox katedrális

ÁPRILIS 26., KEDD

18.00–19.00 Előadás: Péter Levente és Csákány László: Természetfotózás a környezettudományok tükrében // Babeș–Bolyai Tudományegyetem

ÁPRILIS 27., SZERDA

18.00–19.00 Kiállítás: Trans Natura Természetfotó Klub: Vadonvilág fotókiállítás // Erzsébet park feletti sétány

ÁPRILIS 28., CSÜTÖRTÖK

10.00–11.00 Erdélyi Fiatal Vállalkozók Szövetsége (Yeat): Vállalkozók reggelije, meghívott: Birtalan Csanád, az AGT Marketing társalapítója // Isabella Boutique Hotel

18.00–19.00 Előadás, áhítat: Sikó Mihály református presbiteriánus lelkész – Menni vagy maradni? // KGA-székház, Málik József u. 6. sz.

ÁPRILIS 29., PÉNTEK

18.00–19.00 Előadás, áhítat: Sikó Mihály református presbiteriánus lelkész – A visszatérő // KGA-székház, Málik József u. 6. szám.

ÁPRILIS 30., SZOMBAT

18.00–19.00 Előadás, áhítat: Sikó Mihály református presbiteriánus lelkész – Amikor rád köszön a „szerencse” // KGA-székház, Málik József u. 6. szám.

MÁJUS 1., VASÁRNAP

13.00–15.00 Pro Urbe – díjátadó ünnepség // Bod Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron Terem

18.00–19.00 Előadás, áhítat: Sikó Mihály református presbiteriánus lelkész – A Megváltó oltalmában // KGA-székház, Málik József u. 6. szám.



ÁLLANDÓ PROGRAM

„Mese és valóság” Babaház

(Olt utca 8. szám)

Nyitvatartás: április 25. és 28. között 15.30–18, április 29. és május 1. között 10–18 óráig