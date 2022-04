Városnapi programok lakónegyedekben is

Akár lakásunk ablakából vagy erkélyekről is megtekinthetünk a következő napokban egy-egy városnapi rendezvényt, a szervezők szerint ugyanis az idei Szent György Napok egyik különlegessége éppen az, hogy a kulturális hét bizonyos produkcióit a város negyedeiben mutatják be. Az események helyszíneit színes szalagok és hinták teszik még barátságosabbá – derült ki a városháza közleményéből.

Elsőként egy tangóharmonikás improvizációt hallhatunk április 25-én, hétfőn Móser Ádám muzsikus-zeneszerzőtől: 17 órától az Állomás negyedi piactéren, 19 órától a Csíki negyedben, az Árvácska Napközi Otthon mellett, másnap 16 órától a Nicolae Iorga utcában, a kosárlabdapálya mellett, 18 órától pedig a Szemerja negyedben a Golgotánál (Andrei Șaguna utca és Ifjúság sétány kereszteződése).

Érdekes produkciónak ígérkezik a Tiberius Quartet interaktív szimfonikus koncertje, melybe a nézőket is bevonják: a zenészek ugyanis úgy játszanak majd, ahogyan a közönség egy-egy tagja vezényel a karmesterpálcával. Előadásuk április 26-án, kedden 12 órától az Állomás negyedi piactéren, majd 14 órától a Csíki negyedben, az Árvácska Napközi Otthon mellett lesz követhető. Április 27-én, szerdán 12 órától a Nicolae Iorga utcában a kosárlabdapálya mellett is fellépnek, 16 órától az Andrei Șaguna utca és Ifjúság sétány kereszteződésénél is koncerteznek, 18 órától pedig az Erzsébet parkban lépnek fel.

Az Andrei Mureșanu Színház is különleges élménnyel kecsegtet, három előadásuk – Száll a kakukk fészkére, Játékok a hátsó udvarban, III. Richárd – virtuálisvalóság-szemüveggel lesz megtekinthető. Ennek segítségével a néző belekerül a színpadi történés közepébe, az előadást egy szereplő vagy egy másik színész szemszögéből láthatja. A VR-színház sátrat április 27-én, szerdán 12 és 17 óra között az Állomási piactéren kereshetjük fel, április 28-án, csütörtökön az Andrei Șaguna utca és az Ifjúság sétány kereszteződésénél, április 29-én, pénteken a Nicolae Iorga utcában a kosárlabdapálya mellett, április 30-án, szombaton pedig pedig 10 és 14 óra között várják az érdeklődőket az Erzsébet parkban. (dvk)