Százkarátos nyitány: a 100 Tagú Cigányzenekar előadásával megkezdődött a 29. Szent György Napok kulturális hete

A 100 Tagú Cigányzenekar Sepsi Arénában tartott két koncertjével szombaton hivatalosan is elrajtolt a 29. Szent György Napok rendezvénysorozata. Hogy mennyire telitalálat volt a Magyar Örökség-díjas együttes meghívása, illetve hogy mennyire szomjaztak már a sepsiszentgyörgyiek és a városnapokra érkező vendégek a nagyszabású kulturális produkciókra, azt jól tükrözi, hogy mind a délutáni, mind az esti koncert telt házas volt, összesen közel 4500-an látogattak ki a helyszínre. Csalódniuk egészen biztosan nem kellett: a Hungarikum kitüntető címet is viselő zenekar kitett magáért, színvonalas produkciót mutatott be, az pedig külön büszkeség lehet minden sepsiszentgyörgyi számára, hogy a Plugor Sándor Művészeti Líceum két diákja, Furus Ábel és Kádár János Balázs is színpadra lépett. A városünnepet megnyitó Antal Árpád polgármester beszédében örömét fejezte ki, hogy közösségünknek végre újra arca van, nem maszkja.