A Szent György Napok fesztiválhétvégéjének programja

Április 28., csütörtök

20.00–22.30 Made in Sepsi – sepsiszentgyörgyi zenekarok nagykoncertje. Közreműködő zenekarok: Silent Stories, Taking Back July, House of Pioneers, Álljunk meg!, White Betty – Fehér Böske, Evilági, MoniAcoustique, Szabadon Eladom, Snaps&Voces&Slang Gospel Band, Parallel Lives

Április 29., péntek

18.00–19.00 Ego Sum (RO)

19.30–20.45 Cargo (RO)

21.30–23.30 Beatrice (HU)

Április 30., szombat

18.00–19.00 4S Street (RO)

19.30–20.50 Blahalouisiana (HU)

21.30–22.50 Honeybeast (HU)

Május 1., vasárnap

19.00–20.00 Delia (RO)

20.30–22.10 Edda Művek (HU)

22.15 Tűzshow

A REFORMÁTUS VÁRTEMPLOM UDVARA

Április 30., szombat

11.00–12.00 a Tekergők Együttes Égen-Földön című gyerekkoncertje

11.45–13.00 Gyerekfoglalkozás: Segíts, ha tudsz!

13.00–14.00 Koncert: Szeretetből hálót fonni – a Református Kollégium gyermekkórusának előadása

Ifjúsági programok

11.00–14.00 Szabadulj, ha tudsz! – Bibliai szabadulószoba

14.00–15.00 Ifjúsági koncert: Messzehangzó Együttes

A programok ideje alatt megtekinthető a református gyülekezetek kézművesvására és az imasétány.



KÖZÖSSÉGI SZÍNPAD (’56-os emlékpark)

Április 29., péntek

12.00–12.20 Néptánc: Nemere Tánccsoport (Lécfalva) – felcsíki és sóvidéki táncok. Oktató: Kocsis Hunor

12.30–12.40 Ének: Csicsergők énekegyüttes, a dalokat betanította Erőss Judit

12.45–12.55 Népi gyermekjátékok: a Hófehérke Óvoda Vackor csoportja óvodás gyermekeinek Süss föl nap, Szent György nap! című előadása. Felkészítő óvónő: Szép Kinga

13.00–14.25 Népi gyermekjátékok és néptánc: a Székely Mikó Kollégium I. B, IV. B, I. E, I. A, III. C, I. D, II. C és II. A osztályos tanulóinak előadása. Oktató: Kocsis Hunor

14.30–14.40 Néptánc: A Mikes Kelemen Elméleti Líceum III. A osztályának előadása. Oktató: Kocsis Hunor

15.00–16.20 A Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak előadása. Zongora-előadás: Coteata Maya, Simion Bianca, Nyikó Fruzsina és Kovács Dániel, Sebestyén-Lázár Regina és Vizi Gellért (zongora), Leopold Clara Morena, Cizmas Anastasia (ének); Ének: Canticum énekegyüttes; Modern tánc: II. A és IV. A, a román tagozatos diákok előadása; Szavalat: Erdelyi Sara Alexia – II. A, Feraru Rareș – II. A, Panti Alexia Irina – IV. A osztály; Hegedű: Ardelean Luca – II. A, Neagoe Tudor – IV. A osztály; Zene: Jennifer Mohebbi elektromosgitár-szólista rock-, folk- és indie rock dalokat ad elő; Felkészítő oktatók: Sebestyén-Lázár Enikő, Florescu Maria és Okos Claudia

17.00–17.15 A sepsiszentgyörgyi Ceata Opincuța csoport néptáncelőadása

17.20–19.00 Folklórműsor. Matilda Pascal Cojocărița és a Beszterce-Naszód Megyei Művelődési Központ Dor Românesc Népi Együttesének előadása

19.30–20.30 Koncz Gergely – Magyarpalatka. Lemezbemutató koncert (HU)

Április 30., szombat

09.00–10.00 Áldáskérés a városra. Imavezető: Bajcsi Tibor

10.00–10.15 Népi gyermekjátékok: A Hófehérke Napközi Otthon Micimackó nagycsoportos gyermekeinek előadása. Felkészítő óvónő: Vasile Ágnes, Szabó Anna Mária

10.20–10.30 Zenés játék: A Gulliver Napközi Otthon Waldorf Szivárvány csoportjának Hol jártál, te báránykám? című zenés előadása. Felkészítő óvónő: Kolcsár Aranka Melinda

10.40–10.50 Népi gyermekjáték: A Hófehérke Napközi Otthon Csicsergők nagycsoportjának előadása. Felkészítő óvónők: Zoltáni Zsuzsanna, Veres Szidónia

11.00–11.40 Tánc: Tzumba Dance, Zumba kids with Tünde. Oktató: Tittesz Tünde

11.50–12.10 Tánc: Candy Children, modern tánc, hip-hop, Zumba. Oktató: Vékony Barna

12.15–13.00 Tánc: Z Dance, a Sport-All Sport Klub táncszakosztályának bemutató előadása. Oktató, szakosztályvezető: Vass-Vitus Kinga; oktató: Sándor Lilla; segédoktatók: Stinghe Szófia, Brandabura Ingrid, Cojocaru Adrienn Krisztina

13.00–13.40 Táncbemutató: Kortárs modern táncok a Mo-Move tánc- és mozgásműhely bemutatásában. Oktató: Ardelean Mónika

14.00–14.20 Néptánc: A Zöld Fenyő néptánccsoport műsora. Szilvási Dorottya népdalokat ad elő. A tánccsoport vezetője: Fésüs Gyula. Oktató: Kocsis Hunor Tibor és Kocsis Lilla Tünde

14.20–14.30 Néptánc: A szentivánlaborfalvi tánccsoport műsora. A tánccsoport vezetője: Pakuci Tamás. Oktató: Kocsis Hunor Tibor és Kocsis Lilla Tünde

14.30–14.50 Néptánc: A Bölöni Kék Virág néptánccsoport műsora. A tánccsoport vezetője és oktatója: Akácsos Zsolt

15.00–16.00 Néptánc és népi játékok: népi játékok az Aprólábak Néptáncegyüttes előadásában; moldvai táncok a Százlábacskák Néptáncegyüttes előadásában; kalotaszegi táncok a Százlábú Néptáncegyüttes előadásában; jobbágytelki táncok a Pitvar Néptáncegyüttes előadásában; vajdaszentiványi táncok a sepsiszentgyörgyi Laboda és a kézdivásárhelyi Táncoló Udvartér baráti társaságok közös előadásában. Ének: Kovács Sára és Balázs Gergő. Oktató: Virág Endre és Virág Imola

16.00–17.00 Néptánc: a Kincskeresők Néptáncegyüttes előadása. Az együttes vezetői: Tőkés Csaba Zsolt és Tőkés Edit

17.30–18.30 Könyvbemutató-koncert: A Nagybetűs NŐ – a Háromszéki Nők Évkönyve bemutatója és a Voces Női Kar koncertje

19.00–20.00 Koncert: Rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar

20.30–21.30 Koncert: Fernet Blues Company (RO)

Május 1., vasárnap

11.20–11.35 Népdalok és katonadalok: az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület előadása

11.45–12.40 Folklórműsor: Româ­nașii csoport (sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola), Ciobănașul Együttes (Bodzafordulói Művelődési Ház)

13.00–14.00 Muskátli: Magyar nótadélután

15.00–16.00 Koncert. Codex Régizene Együttes: Boldog ember, akinek sokra nincsen gondja. Főúri mulatódalok

16.30–17.30 Koncert: A zene, az kell, musical és rajzfilmzene a Classical Singers Énekegyüttessel.

18.00–19.00 Koncert: Pócsai Kriszta Quartet (HU)

20.00–21.00 Koncert: Road Six Sax (HU)

IFJÚSÁGI UDVAR (a volt dohánygyár udvara)

Április 29., péntek – május 1., vasárnap

Állandó programok:

Közösségi fal: Tedd színesebbé az Ifjúsági Udvart a gondolataiddal! – szabad falfestés és írás (10.00–22.00)

Chill Zone & Bar – zenélnek a Kovászna megyei iskolai rádiósok (10.00–22.00)

Találkozások – tehetséges fiatalok fotókiállítása (12.00–22.00)

Társasjáték-sarok – a Mikes Kelemen Elméleti Líceum Diáktanácsának szervezésében és a Zamat támogatásával (10.00–22.00)

Tombolagyűjtés a programokon

Csocsó, asztalitenisz, teqball, tollaslabda, slackline (10.00–22.00)

Fotósarok

Április 29., péntek

14.00–15.00 Felvonulás – az Ifjúsági Udvar megnyitója. Útvonal: a főtéri Szent György-szobor– Szabadság utca–Kós Károly utca–Dohánygyár udvara

15.00–15.30 Színezzük újra! – Color Party, közreműködnek a sepsiszentgyörgyi iskolarádiók lemezlovasai

15.30–16.30 Hogyan épít minket az önkéntesség? – kerekasztal-beszélgetés a sepsiszentgyörgyi és Kovászna megyei ifjúsági szervezetek vezetőivel

16.00–17.00 Vakrandi-iratkozás – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésé­ben

16.00–18.00 Fizikai határokon túl! – élménybeszámoló és beszélgetés Koncz Alex Sasával (triatlonista és ironman), továbbá Bara János légióssal

17.30–20.30 a Saint George’s Got Talent tehetségkutató előválogatója – a Háromszéki Ifjúsági Tanács szervezésében

18.00–20.00 SIFF-Pong bajnokság – ügyességi asztali labdajáték a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum szervezésében

22.00–0.00 DJ Pici

Április 30., szombat

11.00–12.30 Jógaoktatás Harmati Violával – a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum szervezésében

11.00–17.00 Vakrandi – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

12.00–14.00 Társasjáték-bajnokság – a Minta Ifjúsági Szervezet szervezésében

12.00–13.30 Ifjúsági kerekasztal – a Háromszéki Ifjúsági Tanács szervezésében

14.00–16.00 Fiatal vállalkozói fórum – a Junior Business Club szervezé­sében. Moderál: Karácsony Zsolt, a JBC vezetője. Bemutatkoznak Szmolka Edit (Tetrafor Kft.), Andrei Mihai (Amiro Cont Kft.), Luka Levente (eMudding Kft.), Bartók Mátyás (egyetemista, vállalkozó)

14.00–17.00 Élő könyvtár, avagy kölcsönözz egy beszélgetést különböző szakmabeliekkel! – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

16.00–17.00 Világpolitika, 2022 – Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, közgazdász és egyetemi tanár előadása

17.00–18.00 Kamasz pillanatok – a marosvásárhelyi Tamacisza Kulturális Egyesület ifjúsági társulatának színházi előadása Kozsik József rendezésében és a Pont.ma szervezésében

18.00–19.00 Olaszországi túra – Gheorgița Raymond élménybeszámolója és előadása – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

19.00–21.00 Hangot adunk a tehetségeknek! – ifjúsági zenekarok fellépése

21.00–22.30 Dubgrade

22.30–0.00 Azteca

Május 1., vasárnap

10.00–00.00 Kincskeresés – Sepsiszentgyörgy belvárosában zajló csapatvetélkedő a Minta Ifjúsági Szervezet szervezésében

11.00–12.30 Jógaoktatás Máté Zsuzsával – a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum szervezésében

12.00–16.00 Vakrandi – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

12.00–15.00 Lélek a vállalkozás mögött – kerekasztal-beszélgetés Bardócz Csaba lelkésszel és Tóth György Botond közgazdásszal

12.30–13.30 A bőrápolásról természetesen! – beszélgetés Fazakas Katával, a KATI Naturals megálmodójával

13.00–15.00 Életmentő virtuális valóság – elsősegély-oktatás VR-szemüvegek segítségével – a Salvatore Egyesület szervezésében

14.00–19.00 Családi majális – piknik, májusfadíszítés és családi programok

15.00–17.00 Érdekképviselet a középiskolában – beszélgetés a diákjogokról és kötelezettségekről a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének tagjaival, a Kovászna Megyei Középiskolások Szövetségének szervezésében

15.00–17.00 Rendőrségi beszélgetés

16.00–16.30 Várkonyi Eszter interaktív zenés-bábos előadása: TENGEREMBER – avagy játsszunk tengeri szörnyest!

17.00–18.00 Sportolók, akikre büszkék vagyunk – kerekasztal-beszélgetés a Sepsi-SIC, a Sepsi OSK és a Háromszéki Ágyúsok játékosaival, Szabó Norbert pályakerékpárossal és fizikai preparátorával, Madaras Dániellel

17.00–18.00 Családi mondókázás Dombay Imolával

18.00–18.15 A tombola nyerteseinek sorsolása

18.15–18.30 Találkozások – tehetséges fiatalok fotókiállításának díjazása

18.30–20.00 Hangot adunk a tehetségeknek! – ifjúsági zenekarok fellépése

20.00–23.00 Saint George’s Got Talent – döntő

SEPSISZENTGYÖRGYI UTCAZENE-FESZTIVÁL (SZIMPLATZ)

Április 29., péntek

15.50–16.30 Candyman Duo

16.40–17.20 Brass Time

Április 30., szombat

15.00–15.40 Naninski&Figaro

15.50–16.30 Selfish Murphy Ac. Trio

16.40–17.20 Jackberry

Május 1., vasárnap

14.15–14.50 Brass Time

15.00–15.40 Candyman Duo

15.50–16.30 Spontán zenekar

BORPARK (a Park vendéglő kertje)

Április 27., szerda

17.00–18.00 Borpark-nyitás

18.00–19.00 Bor- és pálinkakóstoló

19.00–21.00 White Betty-koncert

Április 28., csütörtök

16.00–17.00 Nyitás

18.00–19.00 Bor- és pálinkakóstoló

19.30–20.30 a Tokos zenekar koncertje

Április 29., péntek

14.00–15.00 Nyitás

14.00–16.00 Utcazene

16.00–19.00 Dj Gluon

18.00–19.00 Bor- és pálinkakóstoló

19.30–22.00 Borvilági-koncert

Április 30., szombat

14.00–15.00 Nyitás

14.00–16.00 Utcazene

16.00–19.00 Dj Gluon

18.00–20.00 Bor- és pálinkakóstoló

19.30–21.30 Koszika & Friends-koncert

Május 1., vasárnap

14.00–15.00 Nyitás

14.00–16.00 Utcazene

16.00–19.00 Dj Gluon

18.00–20.00 Bor- és pálinkakostoló

19.00–21.00 Harmony Band