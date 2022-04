A mentés hosszú órákig tartott, este lett, mire a katasztrófavédelem munkatársai minden utast leeresztettek a magasban libegő székekről. Három nappal korábban egy másik sofőr – aki korábban jól felhajtott a garatra – a Kolozs megyei Egeres temetőjében kötött ki az autójával, több sírt is megrongálva. Mindkét elkövető ellen büntetőeljárást indítottak: az egyik ellen tiltott helyen való vezetés és rongálás, a másik ellen ittas vezetés és rongálás miatt. (Főtér)

TÖBB PÉNZ A HONVÉDELEMNEK. Jövő évtől a nemzeti össztermék (GDP) 2 százalékáról 2,5 százalékra emelik a honvédelmi tárca költségvetését – közölte Klaus Iohannis abban az üzenetben, amelyet a Földi Erők Napja alkalmából küldött. Az államfő kiemelte, hogy a honvédelmi alakulatok magas szakmai színvonalon látják el feladatukat, és kijelentette, hogy a védelmi kapacitás növelése Románia számára stratégiai elsőbbséget élvez. Nyilván más ágazatokhoz, például az oktatáshoz képest, amely még sohasem kapta meg a 2011-ben törvénybe is foglalt 6 százalékot a GDP-ből, de ez a Tanult Románia program kezdeményezőjének még nem tűnt fel. (G4Media)

HIDEG LEVES ÉS HASZNÁLT ÁGYNEMŰ. Húszezer vendéglátóipari alkalmazott hiányzik a román tengerpartról, országszinten pedig ötvenezer – állítják a turisztikai vállalkozók, akik már a szakképzetlen munkaerőnek is örülnének. Tavaly is volt olyan, hogy a januárban még cementzsákokat rakodó személy júniusban már pincérként tevékenykedett, idén pedig rosszabbnak tűnik a helyzet, így előfordulhat, hogy hideg lesz a leves, amelyet a vendég elé tesznek, és nem tudnak mindennap ágyneműt cserélni – panaszkodnak. A román tengerpart eddig is magas árairól és alacsony színvonalú szolgáltatásairól volt híres, így hát ebbe az irányba „fejlődik” tovább. (Hotnews)