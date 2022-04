Kevesebb új eset, több beteg

Tegnap 321 új fertőzést vettek nyilvántartásba, 173-mal kevesebbet, mint vasárnap, de 36-tal több COVID-19-cel beutalt beteg van: összesen 1228, akikből 221 szorul intenzív terápiára (öttel több), közülük 194 nem volt beoltva. 72 gyermek is koronavírus miatt van kórházban, egyikük állapota súlyos. Az előző 24 órában egyetlen elhalálozást írtak a járvány számlájára, egy hatvanas éveiben járó férfi hunyt el, aki be volt oltva, de más betegségektől is szenvedett. A kór áldozatainak száma 65 428-ra emelkedett, miközben a hivatalosan is diagnosztizált fertőzések száma lassan közelít a 2,9 millióhoz.