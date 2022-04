A felhívást annak kapcsán tették közzé, hogy mindeddig a lakosság tíz százaléka sem élt azzal a lehetőséggel, hogy maga töltse ki az adatait, és az online szakasz a végéhez közeledik, május 15-én lejár.

Ez a ti asztalotok – írják, és arra is figyelmeztetnek, hogy az önkitöltés a legbiztosabb megoldás, utána fennáll a veszélye annak, hogy a kérdezőbiztosok nem keresnek fel mindenkit, különösen a nagyvárosokban. Az online népszámlálás azért is előnyösebb, mert akkor nem kell két hónapig – júniusban és júliusban – otthon ülve türelmesen várni a számlálóbiztost, illetve időpontokat egyeztetni vele. Otthon azonban egy fél óra alatt az egész családot és háztartást regisztrálni lehet – és nem kell halogatni, mert a kérdőívek érvényesítéséhez még további egy hétre van szükség, csak azután lehet kijavítani, amit esetleg elrontott az ember, de újra kell kezdeni az egészet a regisztrálástól.

A fiatalokhoz intézett levél kitér arra, hogy minden családtagot be kell írni, az etnikumra, anyanyelvre, felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdések helyes kitöltését pedig külön hangsúlyozza: magyarságunk vállalásával felmutatjuk közösségünk erejét, hogy mi is itt élünk, velünk számolni kell. Tudatja azt is, hogy a népszámláláson való részvétel kötelező, az online kérdőívek kitöltői pedig fizetett szabadnapra jogosultak. Aki nem boldogul, a 0371 900 172-es telefonszámon vagy a nepszamlalas.ro honlapon is segítséget kérhet.