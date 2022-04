Emmanuel Macron nyerte a francia elnökválasztást

Az április 10-i első fordulóból Macron 27,85, Le Pen 23,15 százalékkal jutott tovább, és bár ez azonos felállás volt, mint az előző, 2017-es elnökválasztás idején, az első fordulós eredmények és exit pollok, valamint a második fordulóra vonatkozó közvélemény-kutatások alapján két hete szorosnak ígérkezett a második forduló, ellentétben az öt évvel ezelőttivel. Akkor Macron 66,1 százalékot elérve győzte le a 33,9 százalékon végző Le Pent.

Macron: Senkit sem hagyunk az út szélén

Macron támogatói az Eiffel-toronynál várták az eredményeket, és nagy ujjongásban törtek ki, amikor az utolsó szavazóhelyiségek zárása után, este nyolckor bejelentették az első becs­léseket.

Az Európai Unió himnuszának, az Örömódának a dallamára érkező Macron megköszönte azok voksait, akik a programjára szavaztak, hogy függetlenebbé tehesse Franciaországot, Európát pedig erősebbé, és azokét is, akik a szélsőjobboldal megállítása érdekében választották őt. „Tisztában vagyok vele, hogy ezek a szavazatok köteleznek az elkövetkező években” – mondta utóbbiakra utalva. Azt is felelősségnek nevezte, hogy reagáljanak az otthon maradókra és a Le Penre szavazókra is. Mint mondta, ő már nem egy politikai tábor elnökjelöltje, hanem minden francia elnöke: „Hatékony választ kell adnunk a megmutatkozó haragra.”

Szerinte a franciák egy európai, zöld, munkán és alkotáson alapuló projektre szavaztak, és egy igazságosabb, a nők és férfiak egyenlőségén alapuló társadalomért dolgozik tovább. Macron szerint azonban az új korszak nem a most véget ért ötéves ciklus folytatása lesz, egy megújult módszert ígért Franciaország vezetésére, és azt is mondta, senkit sem hagynak az út szélén. Szerinte együtt kell dolgozniuk azért az egységért, amellyel egy boldogabb Franciaországban élhetnek. „Az elkövetkező évek nem lesznek nyugodtak, de történelmiek lesznek” – mondta.

Macron arról is beszélt, hogy „az ukrajnai háború is emlékeztet minket, hogy tragikus időket élünk”. Franciaországnak fel kell emelnie a szavát, hogy megmutassa, döntései egyértelműek, hogy minden területen megmutassa erejét.

Le Pen: Ez az eredmény önmagában is győzelem

Marine Le Pen vasárnap esti beszédében azt mondta, hogy a szavazatok közel 42 százalékát megszerezni önmagában egy fényes győzelem, szerinte több millió francia szavazott a nemzeti oldalra és a változásra. „Eltökéltebbek vagyunk, mint valaha” – mondta a Le Figaro beszámolója szerint, hozzátéve, meg akarják védeni a franciákat.

Azt mondta, annak elkerülésére, hogy egyesek kisajátítsák a hatalmat, minden korábbinál nagyobb erővel és kitartással folytatja a küzdelmét Franciaországért és a franciákért. Rögtön meg is hirdette „a törvényhozási választások nagy csatáját”.