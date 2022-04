Sikerült feltérképezni azt a helyet, amelyen bicikliutat lehet kialakítani Sepsiszentgyörgy és Réty között, de Háromszék más kistérségeiben is megkezdték a terepszemléket – közölte Jakab István Barna. A megyei tanács alelnöke sorra járja a vidéket és a polgármesterekkel együtt keresi a legmegfelelőbb útvonalakat, mert a közeljövőben több pályázati lehetőség is nyílik kerékpársávok kialakítására, és ezekre felkészülten akarják várni a kiírásokat.

A felmérések azt mutatják, hogy az emberek szívesen bicikliznének, ha ezt biztonságos körülmények között tehetnék meg, ám a közutak forgalma annyira megnőtt az utóbbi időben, hogy sokan veszélyeztetettnek érzik magukat (épségüket, sőt, életüket is) ezek szélén karikázva. A megyei önkormányzat elsősorban azoknak kíván bicikliutakat építeni, akik ezzel a környezetbarát eszközzel szeretnének eljutni a munkahelyükre vagy a szomszéd településre, de az is cél, hogy olyan hálózatot hozzanak létre, amivel a kikapcsolódni vágyókat is idevonzzák – magyarázta Jakab István. Nyilván, az egész megyére gondolnak, de el kell kezdeni valahol, ezért a Sepsiszentgyörgy–Réty útvonal kidolgozásával indítottak, mert a Nyírbe és a tóhoz rengetegen járnak ki a megyeszékhelyről és Brassóból is.

A terep bejárása során kiderült, hogy Sepsiszentgyörgytől a rétyi keresztútig az országút mentén, a biztonsági övezetben van elegendő hely egy különálló biciklisáv számára, onnan pedig a már kiszáradt Angyalos patakának, illetve a Feketeügy védőgátjának tetején lehetne továbbvinni – idővel egészen Kovásznáig. De nem lesz egyszerű, mert Szépmezőn lesz terelőút, a Brassó–Bákó autópálya is ott fog elhaladni, és az országút is megmarad, amelyek keresztezésére mind megoldást kell találni. A nyomvonal ezért még nem végleges, csak jelenleg ez tűnik a legjobb változatnak.

A háromszéki bicikliút-hálózatot különböző „gerincvonalakra” építenék fel, amelyekhez leágazások és kisebb körök csatlakoznak majd. A főgerinc az Olt menti Eurovelo útvonal lesz, ennek része a Sepsiszentgyörgy–Kilyén szakasz is, amelyre már megnyert pályázat is van, de egészen Sepsibükszádig elvinnék (illetve tovább is, de az már a Hargita megyeiek feladata), ellenkező irányban pedig Erdővidékig. Ezek előkészítésén is dolgoznak, Gidófalva és Bodok községben igen jó mezei útvonalakat azonosítottak, Bölöntől Ágostonfalváig, illetve Barótig pedig az Olt gátja tűnik megfelelőnek, bejárták ezeket, nagyon szép helyek vannak – fejtette ki Jakab István.

Kézdivásárhely és környéke sem marad ki, ott a metropoliszövezet fejlesztésében érdekelt egyesület fog pályázni, már készítik ők is a dokumentációt, egyelőre a céhes várostól Kézdiszentlélekig.

Az elöljáró elmondta: főként mezei utakon és töltéseken kívánnak bicikliutakat létrehozni, és azért mennek terepre a helyi vezetőkkel, mert ők tudják, melyik út mennyire forgalmas. Ahol ugyanis sok mezőgazdasági gép dübörög, az nem alkalmas kerékpározásra, és a gazdák sem mindenütt örvendenek a bicikliútnak.

Sok még a megoldani való kérdés: az útvonal kiválasztása után a telekkönyvezés, a földtulajdonosokkal, vízügyesekkel való egyeztetések következnek, és az iratcsomók összeállítása. Megyei infrastruktúrában gondolkodunk, ám jelenleg a bicikliút-projektes fiókunk üres, de azon vagyunk, hogy megtöltsük – nyilatkozta a megyei tanács alelnöke, aki szerint a törvényes keretet már nagyjából rendbe tették (meghatározták a bicikliút fogalmát, és azt is kimondták, hogy e célból is lehet kisajátítást eszközölni), és több pályázati lehetőség is lesz: az országos helyreállítási alapban (PNRR) 3000 kilométernyi kerékpárútra van keret, de a környezetvédelmi alapnál és a regionális operatív programok keretében is várhatóak ilyen kiírások, amelyekre a háromszékiek kész tervekkel akarnak benevezni.