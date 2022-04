Kozsokár Attila újságírói kérdésre elmondta, hogy noha az év elején még úgy tűnt, tudják tartani az eredetileg egyeztetett határidőt, sajnos, az időjárás közbeszólt, ezért halasztást kértek az önkormányzattól, amit jóvá is hagytak. Az új időpont, amíg be kell fejezni a Csíki utcai munkálatokat, május 6-a, és a becsléseik szerint ezt sikerül is tartani. Az igazgató felidézte, a szakaszon, melyen múlt év nyara óta dolgoznak, az ivóvízhálózatnak csak egy részét kellett újra cserélni – korábban a korszerűsítés egy részét már elvégezték –, összesen 535 méternyi vezetéket fektettek le. A szennyvízelvezető rendszert viszont teljesen ki kellett cserélni, ami több mint két kilométernyi vezetéket jelentett. Emellett közel kétszáz új csatlakozót, illetve 57 akna kialakítását is el kellett végezni.

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy a Közüzemek által végzett beavatkozással párhuzamosan az áramszolgáltató révén szerződtetett cég is hozzálátott a közvilágítási és a magánfogyasztói hálózat felújításához, a vezetékek földbe helyezéséhez a felszabadult szakaszokon. Értesüléseik szerint ezek a munkálatok az ütemterv szerint haladnak, egyelőre nem túl látványosak, mivel a régi légvezeték-hálózatok és a betonoszlopok még a helyükön vannak.

Kozsokár Attila az értekezleten azt is elmondta, hogy a vállalat következő nagy munkálata a Gyár utcában lesz, amint a Csíki utcait lezárják. Előbbiben a szenny­vízelvezető fővezetéket cserélik újra. Jelen állás szerint ezt a beavatkozást már májusban elindíthatják.

Amint arról beszámoltunk, a két utcában zajló munkálat egy nagyobb csomag része, amely keretében a városi mobilitási tervben kijelölt majdani fő buszútvonalakat jelentő utcák részleges vagy teljes korszerűsítésen esnek át. Ez öt utcát jelent, a két említetten kívül a Grigore Bălan, a Stadion és a Nicolae Iorga utcát. A víz- és csatornahálózat, valamint a villanyhálózat felújítása lesz meg először, majd ezt követi az úttest és a járdák rendbetétele.

Tóth-Birtan Csaba szerint utóbbi munkálatokat csomagban hirdetik meg, azaz mind az öt utcát egyszerre. A közbeszerzési dossziéhoz szükséges összes okirat megvan – a műszaki tervek is –, így hamarosan nekiláthatnak az eljárásnak. Az európai uniós forrásokból finanszírozott beruházást 2023 végéig le kell zárni.

Lapunk kérdésére az alpolgármester elmondta: a Gyár utcai munkálatok idejére a nehézforgalmat teljes egészében elterelik a városból (már Földvártól, a megyehatártól), erről egyeztettek a közlekedésrendészettel, és csak a kisebb járműveknek jelölnek majd ki alternatív útvonalakat a városban. Mint ismert, a Gyár utca része a városon áthaladó teherforgalmi útvonalnak, lezárása emiatt is bonyolultabb.