A Ioana Marchidan koreográfiájában készült Are we human or are we dancers? című produkció után egy újabb fiatal bukaresti rendezővel dolgozik együtt a társulat: Arcadie Rusu koreográfus és független alkotó a bukaresti Linotip – Centru Independent Coregrafic (Független Koreográfiai Központ) alapítója, a romániai független kortárs táncszcéna meghatározó alakja.

Márton Imola társulatvezető lapunknak elmondta, hogy szinte véletlenül alakult ilyen szorosra a kapcsolatuk a Linotippel ebben az évadban, miután tavaly szeptemberben meghívták őket Bukarestbe a LIFT és Pappa mia című produkciókkal. Ugyanis a járvány miatt elmaradt az egyik előadásuk, ezért Márton Imola a Linotip vezetőit kérte fel, hogy rendezzenek az M Studió­nál. „A romániai táncszínházi élet Bukarestre koncentrálódik, ezért már régi tervem volt, hogy kezdjünk el együttműködni ezekkel a fiatal bukaresti alkotókkal, mert ebből mi is profitálhatunk, meg talán ők is” – fogalmazott Márton Imola. Mint mondta, azért ment bele abba, hogy egy évadon belül két előadásukat is a Linotip koreográfusai rendezzék, mert Ioana Marchidan és Arcadie Rusu egymástól nagyon különböző színpadi nyelvezetet képvisel. Nagyon örül a velük való kapcsolatnak, mert dinamikusak, igen jó látásmóddal rendelkeznek és „elképesztően nyitottak” – tette hozzá.

Ezenkívül azt is nagyon fontosnak érzi a mostani előadással kapcsolatosan, hogy ők általában nem szoktak 14 év alattiaknak is ajánlott előadásokat készíteni – nem azért, mert meztelenkedés vagy trágár szavak lennének ezekben, hanem egyszerűen azért, mert az ő előadásaik nehezebben befogadhatóak –, ez a produkció pedig diákoknak is szól. Témája ugyanis az iskola, melyhez nosztalgia és irónia is társul, de nem úgy kell értelmezni, mint az oktatás jelenlegi helyzetére vonatkozó kritikát, inkább csak szembesít néhány általános kérdéssel. Az előadás nyelvezete jellegzetesen dinamikus, jó a humora, és sok konkrétan értelmezhető elem is megtalálható benne, így akár már hét-nyolc éves kortól élvezhető lehet – mondta a társulatvezető.

„A lecke című produkció az iskolai élet néhány pillanatát eleveníti fel: vicces és stresszes helyzeteket, szép emlékeket és felkavaró pillanatokat. Olyan tanárokat, akik inspiráltak, és olyanokat, akiktől rettegtünk. Érzelmek és események ötvözete. Arra kérünk, hogy vedd fel az egyenruhádat, és vegyél részt egy meditációban – hagyd magad beleolvadni az Iskola Univerzumába, éld át újra annak hangulatát. Emlékezz a kréta csikorgására, az izgalmakra, amikor felállítottak felelni, a félénk osztálytársra, aki az utolsó padban ült, a pörgős tornaórákra, ahol a csapatszellem számított a legjobban, és a fehér köpenyes kémiaórákra” – áll az ajánlóban.

A bemutatót követően a társulat Bukarestbe utazik: április 30-án A lecke, május 1-jén pedig az Are we human or are we dancers? című előadást játsszák a Linotip Köz­pontban.