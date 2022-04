Varázsműhely, avagy játékos bevezetés a művészetbe

A foglalkozást Jakab Zsuzsanna művészettörténész, pedagógus vezeti, aki eddig is irányított hasonló rendezvényeket az EMŰK-ben, és az érdeklődő gyermekek ezentúl még több ilyen jellegű programra számíthatnak, havonta több alkalommal is. A mostani Varázsműhely az első szabadtéri rendezvényük, s mint Jakab Zsuzsanna érdeklődésünkre elmondta, ez is jó lehetőséget teremt arra, hogy művészet és pedagógia találkozzék, mert úgy véli, az iskolában erre kevesebb lehetőség kínálkozik. Örül is a mostani, kreativitást serkentő tevékenységeknek, mert ezáltal a gyermekek közelebb kerülhetnek a művészethez is, a keddi szövéshez is egy, az EMŰK-ben megtekinthető kiállítás, Tamás Anna szőnyegei adták az impulzust.