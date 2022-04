Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kilyéni születésű rétyi

OLTEANU MĂRIOARA

életének 57. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2022. április 29-én, pénteken 14 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól a helyi református temetőben.

Részvétfogadás április 28-án, csütörtökön 17 órától.

A gyászoló család

4325477

„Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él,

nem hal meg sohasem.”

(Jn. 11,25–26)

Fájdalomtól megtört szívvel, a Gondviselő Isten döntését elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, testvér, keresztapa, rokon, kolléga és ismerős, a szentkatolnai születésű

dr. NAGY ISTVÁN

nyugalmazott fogszakorvos

életének 75., boldog házasságának 48. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2022. április 30-án, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 14 órától.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4325479

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága

szerető édesanya, nagy­mama, dédnagymama, anyós, rokon és ismerős,

özv. HOSSZÚ FERENCNÉ

SZÁSZ JULIANNA

életének 93., özvegységének 11. évében hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2022. április 29-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a bodoki ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Részvétfogadás április 28-án 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4325481

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, anyós, anyatárs, nagymama, rokon jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi

SERBÁN ILONA

(szül. LŐRINCZ)

életének 79. évében súlyos betegség után elhunyt.

Temetése 2022. április 29-én 15 órakor lesz a vártemplom ravatalozóházától.

Részvétfogadás 14.30

órától.

A gyászoló család

4325471

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, testvér, ismerős, a sepsiszentgyörgyi születésű

GÁL ÁRPÁD

volt bokszedző

életének 81. évében hosszú, méltósággal viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2022. április 29-én 13 órakor lesz a szemerjai

új temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4325480

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy az 57. életévében elhunyt

sepsiszentgyörgyi

BARABÁS ERNŐT

2022. április 29-én, pénteken 13 órakor kísérjük utolsó

útjára az árkosi ravatalozóháztól a helyi temetőbe.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

4325483

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, szomszéd, rokon, a sepsiszentgyörgyi

id. SZŐCS KÁROLY

életének 65. évében 2022. április 26-án hosszú betegség után elhunyt.

Édes jó Istenünk, öleld

át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire hiányzik nekünk. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz.

Drága halottunk földi maradványait 2022. április

28-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a református vártemplom ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4325463

Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva

tudatjuk, hogy

id. GHEORGHE TATU

főállatorvos

2022. április 26-án életének 81. évében, a betegek szentségével megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének.

Ha nem is ennek a vidéknek szülöttje, mégis városunknak és megyénknek szerető,

tisztelő polgára volt, ki az örök egyensúlyt tartotta

létfontosságúnak az élet

minden területén.

Temetése 2022. április 29-én 13 órakor lesz Avrig város

temetőjében.

A gyászoló család

4325467



Köszönet

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

a barátosi

BECSEK KATALIN

temetésén részt vettek, gyászunkban, fájdalmunkban osztoztak és sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

4325473



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

drága édesanyánkra,

a sepsikőröspataki

SÉRA ANNÁRA, aki 12 éve hagyott itt bennünket.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Szerettei

du

De jó lenne újra beszélni veletek, mellétek ülni és fogni a kezetek. Elmesélni nektek, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje szemünkben ragyog. Nálatok nélkül múlik az életünk, de a szívünkben mindig itt vagytok velünk. Fájó szívvel és soha el nem múló hálával emlékezünk

drága szüleinkre,

id. BIHARI JÓZSEFRE, aki tíz éve és BIHARI ROZÁLIÁRA (szül. CSERE), aki már hat éve alussza álmát a nagyajtai csendes temetőben.

Szerettei

1117263

Egy tavaszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél.

Nem múlik el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj.

Fájó szívvel

emlékezünk az eresztevényi születésű szépmezői

id. BADI ANDRÁSRA

halálának 12. évfordulóján.

Szerettei

4325445

Tudjuk, hogy nem jöhet,

mégis egyre várjuk, /

Enyhíti hiányát,

ha álmainkban látjuk. /

Az ész megérti,

de a szív soha, /

Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda.

Szomorú szívvel emlékezünk BEDŐHÁZI ERZSÉBETRE (szül. PASCU)

halálának hatodik hetében.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló szülei, özvegye,

fia, Róbert, testvére, Zsolt

és élettársa

4325472