Elvándorlás a szigetországba

Nagy-Britannia 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, továbbra is az országban maradhatnak, megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, de ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért – kell folyamodniuk. Ennek határideje elvileg tavaly június 30-án lejárt, a brit kormány azonban továbbra is biztatja a jogosultakat arra, hogy mindenképpen adják be folyamodványukat.

A brit belügyminisztérium április 14-én ismertetett összesítése szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai részéről március 31-ig 6 546 200 letelepedési kérvény érkezett. Március utolsó napjáig 6 271 200 folyamodványt bíráltak el, az esetek 51 százalékában a kérelmezők végleges – vagyis határidő nélküli –, 41 százalékában előzetes letelepedett státust kaptak. A kérvények 4 százalékát elutasították, 2 százalékát a beterjesztők visszavonták, további 2 százalék valamilyen okból érvénytelen volt.

Az előzetes letelepedett státust azok kaphatják meg, akik 2020. december 31. előtt érkeztek, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt.

A brit belügyminisztérium adatai szerint 2021. december 31-ig 161 600 magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért. A lista élén a románok álltak 1 184 370 letelepedési folyamodvánnyal, őket a lengyelek követték, akik közül 1 137 570-en kértek nagy-britanniai letelepedett státust december végéig. (MTI)