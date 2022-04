Sepsiszentgyörgy polgármestere kifejtette: a megyeszékhely, illetve a megye korábban is több közös rendezvényt szervezett, a nyárra tervezett két jelentős zenei produkcióval térségünk kulturális turizmusának fellendítéséhez is hozzájárulnának. Elmondta, teljesültek a feltételek ahhoz, hogy augusztus 20–24. között ismét bemutassák a Sepsi Arénában az István, a király székelyföldi nagyprodukciót, a rockoperát öt alkalommal játsszák majd.

Tamás Sándor meggyőződésének adott hangot, hogy a rockopera itthon, Székelyföldön is nemzeti ügyet szolgál, akárcsak megszületésekor, 1983-ban Magyarországon, a gulyáskommunizmus idején. Páratlan közösségi élményt nyújt, és biztosan ezúttal is nagyon sokan kíváncsiak lesznek az előadásra, melynek fontos turisztikai vonzata is van, így a kulturális intézmények, vendéglátásban érdekeltek is készülhetnek augusztus végi programokkal – fűzte hozzá.

Az idei, június 17–19. között sorra kerülő Székely Vágtáról Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója elmondta: azt remélik, hogy a sokak által kedvelt lovas rendezvényt a járvány előtti kiadásokhoz hasonlóan szervezhetik meg. Ennek megfelelően a futamok mellett szeretnék ismét visszahozni a rendezvényre a különböző bemutatókat, gyermekfoglalkozásokat, a vásárt, illetve a lacikonyhákat is, hogy minél tartalmasabb hétvégét lehessen eltölteni az Óriáspince-tetőn. Tamás Sándor megyeitanács-elnök megjegyezte, az idei vágtát a Czetz János-emlékév égisze alatt szervezik, a 200 éve Gidófalván született, az 1848–49-es szabadságharc legifjabb tábornoka emlékének ajánlják.

Magyarósi Imola, a Vadon Egyesület elnöke jelezte, a Székely Vágta kulturális produkcióját idén a Nemzeti Lovas Színház biztosítja, az érdeklődők a társulat kétfelvonásos népi rockoperáját, a Szent László, a lovagkirályt tekinthetik meg június 18-án este az Óriáspince-tetőn. A lovagkirály legendáját megidéző nagyszabású előadást Pintér Tibor rendezte.