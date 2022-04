Medveszámlálást is végeznek

Elmondta: a medvepopuláció terjeszkedik, a nagyvadak újabb és újabb területeken bukkannak fel: míg 2016-ban az ország nyolc megyéjében jelentettek gondot, idénre már további hét megyéből jeleznek medvekárokat és -támadásokat. Beszélt a medvék elköltöztetésének gyakorlatáról is, amely „rendkívül problémás”, és sokszor nem támogatják a szakemberek. Az elköltöztetett példányok ugyanis az új környezetükben is ugyanazokat a szokásokat követik, mint a régiben: például, ha megszokták, hogy bejárnak az emberlakta településekre és a szemétgyűjtőkből esznek, akkor az új területen is jellemzően megkeresik a falvakat, városokat, hogy a könnyen megszerezhető táplálékhoz jussanak. Több esetben megtörtént, hogy az elköltöztetett medve agresszívvá vált, és végül mégiscsak ki kellett lőni – magyarázta.