Különleges fajátékok a városnapokon

Képviselője, Antal András tegnap csak néhányat mutatott meg nagy méretű szabadtéri játékaik közül, ám ahogy az időjárás engedi, a városnapok idején több mint harmincféle különleges játékkal szórakozhat majd akár 60–70 gyermek is egy időben az Erzsébet parkban, az 1848-as emlékmű szomszédságában felállított zöld sátruk körül. Ezek régi idők játékai, Magyarországon már a múlt század elején használták az úri udvarokban, nálunk azért nem terjedhetett el, mert azt a gyermeket, aki már játszani tudott, munkára fogták – mesélte lapunk érdeklődésére.

Hozzáfűzte, ezekről egyébként írásos anyagokat is találtak interneten elérhető korabeli kiadványokban, s mivel azt tapasztalták, Magyarországon több cég is foglalkozik ilyen típusú tevékenységekkel, arra gondoltak, itthon is megpróbálják ezt meghonosítani. Bő egy éve indultak, nagy méretű népi fajátékokat gyártanak – ezek akár kölcsönözhetőek is –, tavaly több fesztiválon is megfordultak, így kaptak meghívást az idei Szent György Napokra.

Azt tapasztalják, a gyermekek nagyon szeretik ezeket a játékokat, általában a 4–8 év közöttiek kedvelik leginkább, akik már tudnak gólyalábon járni, kirakóssal játszani, de a türelemjáték is leköti őket. Felnőtteknek is ajánlanak szórakozási lehetőséget.