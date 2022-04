Jó bor, jó muzsika: Borpark

A Bod Péter Megyei Könyvtár mögött, a Park vendéglő szomszédságában igényesen kialakított Borpark ideális célpont lehet mindazok számára, akik a központi zenebona helyett egy közeli, de diszkrétebb, intimebb környezetbe vágynak, a hangulat már a szerda esti nyitányon remek volt: az esős idő ellenére a sepsiszentgyörgyi White Betty zenekar képes volt színt, derűt csempészni a szívekbe.

Mint azt Kovács Zenkő Bernadett, a Borpark szervezője lapunknak kifejtette: a vendéglátók szövetségével szerették volna, hogy a felújítás alatt álló Székely Nemzeti Múzeum helyett valahol a központban alakítsanak ki egy olyan helyet, ahol meg tudnak inni egy pohár bort mindazok, akik csendesebb környezetre vágynak, dzsessz-blues zenét hallgatnának, az önkormányzat, a szervezők pedig felkarolták és támogatták az ötletet.

Borárusokat már kissé nehezebb volt találni, Magyarországon ugyanis éppen május elseje a pincenyitogató hétvége, a romániaiak pedig ugyancsak majálisozni készülnek, ezért esett a választásuk főként erdélyi pincészetekre, illetve helyi, székelyföldi borszaküzletekre, amelyek magyar és román pincészetekkel is együtt dolgoznak, továbbá egy ismert pálinkafőzdét is meghívtak. S ha már minőségi borok és pálinka, a kézműves sajtokat készítő Putnoky-Csicsó Barnáék is helyet kaptak a Borparkban, a Park vendéglő egy street foodosabb jellegű menüvel készült a hétvégére.

A program színes és változatos: mindennap tartanak bor- vagy pálinkakóstolót, amelyen egy-egy pincészet bemutatja termékeiket, este helyi és erdélyi blues-, dzsessz vagy éppen népzenét játszó előadók koncerteznek – mint a Tokos Zenekar, Koszika és barátai, a Borvilági vagy Opra Mónika –, hétvégén napközben pedig dj, illetve utcazenészek biztosítják a hangulatzenét.