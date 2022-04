Természetfotók az esőben

A mostoha időjárás arra is emlékeztethette a jelenlévőket, hogy maguk a fotográfusok is – akik a bemutatott természetfotókat elkészítették, de nem csak – gyakorta fényképezőgéppel kezükben dacolnak esővel, hóval, viharral, hiszen a természetfotózás számos megpróbáltatással járó, türelmet, kitartást egyaránt kívánó műfaj. De megéri, ezt tanúsítja a mostani tárlat is: letisztult, szép, gondosan összeállított képeket láthatnak az érdeklődők – a szabadtéri kiállítás jó szívvel ajánlható rendhagyó biológia-, környezetismeret-órák megtartására is –, a fotók környékünk, illetve a Kárpátok élővilágára, valamint a hazai vizes élőhelyekre egyaránt villantanak.

A jelenlévőket Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója köszöntötte, megjegyezve, hogy tavaly a sepsiszentgyörgyi Transnatura nyerte a romániai fotóklubok versenyét. A kiállított fényképeket Magdó István, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke méltatta, majd a tárlatot Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője nyitotta meg, mindketten szóltak a híres magyar fotográfusok munkásságáról, jelentőségéről is.