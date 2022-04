A vonósnégyes nekünk játszott

A Tiberius Quartet vonósnégyest azonban ez sem tántorította el szándékától, sátor alatt, de megtartotta a Szent György Napok kulturális heti, Szemerja negyedi fellépését, és nem is akárhogyan, hiszen ezúttal úgy csendültek fel hangszereiken a közismert klasszikus zenei darabok, ahogyan a közönség vezényelt.

Mire befejezték a hangolást, kisebb gyermekcsoport állta körül a sátrukat, s nagyon gyorsan akadt karmesterjelölt is, akinek a szervezők, de maguk a zenészek is segítettek eligazodni, elmagyarázták, mire kell figyelni, miközben a pillekönnyű karmesteri pálcával vezényelnek. Kezdetben főként gyermekek váltották egymást a pulpitus előtt, s közben a szemerkélő esőben több járókelő, a közeli boltból hazafelé tartó vásárló is megállt, belehallgatott a gyönyörű dallamokba, de a környező tömbházakból is kijöttek a térre, s a rögtönzött karmestereket is kivétel nélkül megtapsolták.

Amúgy kár lett volna kihagyni a tavaszi szürkeséget is hirtelen szertefoszlató szimfonikus koncertet, s az élményt, amit maga vezénylés nyújtott: úgy éreztem, Dmitrij Sosztakovics híres keringőjét csak nekem játszották, miközben a kecses karmesteri pálcát ritmusra próbáltam lendíteni.