Visszatért a korábbi évek színes világa, ránk mosolyogtak a mézeskalács figurák, válogathattunk a természetes anyagokból készített használati tárgyak, a gyönyörű szőttesek és a vesszőkosarak között, de bárhova léptünk a városközpontban, a kézzel készített munka gyümölcsével találkoztunk. A gyógynövényekből összegyúrt szappanok, a fajátékok, a népviseletek stilizált változatai, a kisbabáknak készített szőttes hordozók is jelen vannak, mint korábban, de egy kicsit minden drágább, bár így is érdemes a hagyományőrzőktől vásárolni, itt a minőség nem romlik, ha igen, azt nem engedik be a vásárba – állítja a vásárt szervező Kónya Ádám Művelődési Ház képviselője. Idén egyetlen egységes vásár működik, a feltételek is egységesek voltak, a százhetvenkét asztalt azok foglalják el, akik elfogadták az önkormányzat által megszabott feltételeket.