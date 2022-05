Jó döntésnek bizonyult a Szent György Napok szervezői részéről, hogy idén egy rendhagyó helyszínen, a volt dohánygyár területén „rendezték be” az ifjúsági udvart. Bár a helyszín némileg távol esett a városnapok fesztiválhétvégéjének magjától, a belvárostól, ennek ellenére és főképp az első napon nem túl barátságos időjárás dacára sokan (és nem csak fiatalok) felkeresték a műemléképület-együttest, ahol színes-változatos programból válogathattak. Mint minden alkalommal most is a hangsúly a bulin, az önfeledt együttléten volt, de mélyebb-komolyabb pillanatokból sem volt hiány: színes előadások, beszélgetések töltötték be a délutánokat.

Pénteken kora délután szó szerint színfelhő indította az ifjúsági udvar programsorozatát, azt követően, hogy a fiatalok lelkes csapata Vargha Fruzsina alpolgármesterrel az élükön mintegy hívogatóként zászlókkal és feliratokkal a Szabadság térről a volt dohánygyárhoz vonult, majd a színpad előtt egy rendhagyó produkciót adott elő Színezzük újra – Color Party címmel, színes festékporral szórva tele önmagukat, valamint a teret. A produkcióhoz a sepsiszentgyörgyi iskolarádiók lemezlovasai biztosították a megfelelő zenei aláfestést. Ezt követően Vargha Fruzsina rövidre szabott köszöntője következett, mellyel úgymond hivatalosan is megnyitotta kapuit az ifjúsági udvar.

Pénteken még kimondottan barátságtalan időjárás fogadta a betérőket, ennek ellenére érdeklődésből nem volt hiány, kisgyerekes családokat is bőven lehetett látni, a fiatalok pedig rövid idő alatt birtokba vették az udvar különböző szegleteiben elhelyezett babzsákokat, raklapokat, illetve a délutáni előadásokat, beszélgetéseket is viszonylag sokan követték. Az érdeklődők két sátorból is „válogathattak” a Háromszéki Ifjúsági Tanács, valamint a Turul Iroda jóvoltából. A Hárit-sátorban pénteken sokan voltak kíváncsiak a Tóth Dániellel (Pixa) és Grubisics Leventével lezajlott, a fesztiválszervezés kulisszáiba bevezető beszélgetésre, de a fiatal vállalkozók fórumát is népes közönség követte. A Turul Iroda sátrában a Nyílt beszélgetés sorozatból a legnagyobb érdeklődést a Bara János, a Francia Idegenlégió volt katonájával való találkozás övezte, aki egyebek mellett a legendás katonai alakulatba való bekerülés kalandos folyamatáról, valamint a bevetéseken tapasztaltakról osztott meg a kívülállók számára esetenként megdöbbentő részleteket (adott országok belviszonyai, a helyi lakosság jellemzői, a konfliktusok mindennapjai), de szót ejtett a leszerelése utáni társadalmi beilleszkedés nehézségeiről és a kiútról ebből a helyzetből. Koncz Alex-Sasa triatlonistára is sokan kíváncsiak voltak, a sportember részletesen ismertette, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie annak, aki erre a területre merészkedik. A Nyílt beszélgetés meghívottjai közül érdekes színfoltnak bizonyult Marosi Tünde református lelkipásztor, aki a lelkészi hivatásba nyújtott betekintést női, anyai szemszögből is. A nyílt beszélgetések mellett sikernek örvendett még az Élő könyvtár is, mely lehetőséget nyújtott a fiataloknak, hogy adott szakmák (színház-, bábszínházvezetők, alpolgármester, lelkipásztor, mentős) képviselőivel folytassanak eszmecserét. Idén tíz meghívottja volt az eseménynek. Szombat délután ugyanakkor szűknek bizonyult a színpad előtti tér, Nógrádi György egyetemi tanár, közgazdász, biztonságpolitikai szakértő az aktuális geopolitikai helyzetet elemző Világpolitika, 2022 című előadása korosztálytól függetlenül igen sok érdeklődőt vonzott. Tegnap további érdekes előadások várták a fiatalokat, a Sepsi OSK labdarúgó-, valamint a Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapat játékosaival is lehetőségük volt találkozni, beszélgetni.

Az ifjúsági udvar programjai közül a már hagyományosnak számítóak sem hiányoztak, volt tehetségkutató, melyre idén huszonketten jelentkeztek (táncosok, énekesek, zenekarok, tornászok), a döntőben pedig 11-en mérték össze tudásukat, de a diákzenekarok bemutatkozása és a kincskeresés sem maradt el. Nagy érdeklődésnek örvendtek továbbá a különböző sportolási lehetőségek, minibajnokságok. Az ifjúsági udvart felkeresők ugyanakkor tegnap a májusfadíszítéssel is színesített, piknikkel egybekötött családi majálisba is bekapcsolódhattak.